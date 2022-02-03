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Babasını öldüren cani evladın hedefinde annesi varmış: Evden kaçarak canını kurtardı - Son Dakika

Babasını öldüren cani evladın hedefinde annesi varmış: Evden kaçarak canını kurtardı

03.02.2022 14:07

Bursa'da babasını 7 yerinden bıçaklayarak öldüren şahsın ifadesi ortaya çıktı. Cinayet günü annesini de öldürmeyi planladığını itiraf eden cani evlat, "Annem ve babam devamlı olarak tartışıyorlardı. Dün akşam yine tartıştılar. Sinirlenip, 'ikinizi de öldüreceğim' diyerek mutfaktan ekmek bıçağını aldım. Annem kaçıp kurtuldu. Babamı bıçakladım" açıklamalarında bulundu.

Bursa'nın Orhangazi ilçesine bağlı Arapzade Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir apartmanda meydana gelen olayda, Muhammet Cem Uysal, Bağkur emeklisi olan babası Halil Uysal'ı mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla 7 yerinden yaraladı.

Babasını bıçaklayan şüpheli: Kaçmasaydı annemi de öldürecektim

AĞIR YARALANAN BABA KURTARILAMADI

Bu sırada evde bulunan Mürvet Uysal, kaçıp polis merkezine giderek oğlunun kocasını öldürdüğünü söyledi. Bunun üzerine adrese, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Muhammet Cem Uysal gözaltına alınırken, ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Halil Uysal, kurtarılamadı.

Babasını bıçaklayan şüpheli: Kaçmasaydı annemi de öldürecektim

''İKİSİNİ DE ÖLDÜRECEKTİM, ANNEM KAÇARAK CANINI KURTARDI''

Muhammet Cem Uysal'ın emniyetteki ifadesinde çalışmadığını belirterek, "Yanında kaldığım annem ve babam sürekli olarak tartışıyorlardı. Rahatsız oluyordum. Bugün öğle saatlerinde tartıştılar. Akşam da yüksek sesle birbirlerine bağırınca sinirlendim. 'İkinizi de öldüreceğim' diye bağırıp mutfaktan bıçağı aldım. Annem evden kaçarak canını kurtardı. Babamı ise bıçakladım" dediği öğrenildi.

Cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan Halil Uysal, otopsinin ardından ilçede toprağa verilecek. Muhammet Cem Uysal, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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Halil Uysal, Orhangazi, Polis, Bursa, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Babasını öldüren cani evladın hedefinde annesi varmış: Evden kaçarak canını kurtardı - Son Dakika


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