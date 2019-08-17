Babasını silahla öldürüp gömdüğü iddiasıyla tutuklandı
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Konya'nın Seydişehir ilçesinde babasını silahla öldürüp gömdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı.
Konya Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 10:09 Kaynak: AA
'nın Seydişehir
ilçesinde babasını silahla öldürüp gömdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı.
Babasını öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Yusuf C. (19), jandarmadaki sorgusunun ardından Seydişehir Adliyesine getirildi. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak Seydişehir Kapalı Cezaevi'ne götürüldü. Jandarma
ekipleri yaptıkları çalışmada Yusuf C'yi, 4 Temmuz 2019'dan itibaren kayıp olarak aranan babası Hacı C'yi öldürdüğü iddiasıyla dün gözaltına almış, Hacı C'nin cesedi Seydişehir'in Boyalı Mahallesi'ndeki Boyalı Yaylası'nda gömülü olduğu yerden çıkarılarak morga götürülmüştü.
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