Babasının annesini öldürüp intihar ettiği genç kızın feryatları yürekleri dağladı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Babasının annesini öldürüp intihar ettiği genç kızın feryatları yürekleri dağladı - Son Dakika

Babasının annesini öldürüp intihar ettiği genç kızın feryatları yürekleri dağladı

6 saat önce

Denizli'de eşini birkaç yerinden bıçaklayarak öldüren şahıs ardından iple kendisini asarak intihar etti.

Babasının annesini öldürüp intihar ettiği genç kızın feryatları yürekleri dağladı, System.String[]

Denizli'de eşini birkaç yerinden bıçaklayarak öldüren şahıs ardından iple kendisini asarak intihar etti. Anne ve babasının öldüğünü öğrenen kızları ise 'bırakın beni annemi görmek istiyorum' diye feryat edip sinir krizleri geçirdi.


Edinilen bilgilere göre, olay Merkezefendi ilçesi Sevindik Mahallesi 2305. Sokak'taki 4 katlı binanın giriş katında meydana geldi. İddialara göre, sabah saatlerinde babası Şuaip A., ve annesi Sultan A.'ya telefon ile ulaşmaya çalışan kızları Ö.A., aramaları cevapsız kalınca eve geldi. Dairenin kapısının da açılmadığını gören Ö.A., 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kapıyı kırarak içeri girdi. Ekipler içeri girdikten kısa bir süre sonra Şuaip A.'nın ipte asılı, Sultan A.'nın ise odada kanlar içindeki cesedini buldu. Yapılan incelemelerde Şuaip A.'nın eşini bıçaklayarak öldürdükten sonra iple intihar ederek yaşamına son verdiği belirlendi.


Çiftin kızı sinir krizleri geçirdi


Olay sonrası çiftin kızları Ö.A., 'Bırakın, annemi görmek istiyorum, annemi götürüyorlar bırakın' diye feryat ederek sinir krizleri geçirdi. Acılı Ö.A.'yı ailenin yakınları ve komşuları sakinleştirmeye çalıştı.


Yaşanan korkunç olay sonrası evde yapılan incelemelerin ardından Şuaip A., ve eşi Sultan A.'nın cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere cenaze aracı ile Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesi Adli tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


Çift en son ceza evindeki çocuklarını ziyarete gitti


Bir fabrikada işçi olarak çalışan çiftin en son öğle saatlerinde cezaevinde bulunan çocuklarını ziyaret ettikleri ardından evlerine döndükleri belirtildi. Ardından gece saatlerinde çift arasında henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü tartışma çıktığı ve sonrasında cinayetle intiharın yaşandığı öğrenildi.


Çiftin komşuları yakın çifti daha önce kavgalarına rastlamadıklarını söyledi


Olayın ardından polis tarafından başlatılan inceleme geniş çaplı olarak devam ediyor.


Öte yandan, cinayet işleyip ardından intihar eden ve yakın çevresi tarafından 'Ragıp' ismi ile bilinen Şuaip A.'nın sevilen birisi olduğu ve komşuların daha önceden çiftin her hangi bir kavga ya da olumsuz olaylarına rastlanmadığı öğrenildi.


Acılı haberi alan çiftin Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesindeki akrabalarının da büyük bir şok yaşadıkları ve olaya inanamadıkları kaydedildi. Çiftin Ö.A. ile birlikte toplamda 4 çocuklarının olduğu belirtildi. - DENİZLİ

Denizli, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 02:07 Kaynak: İHA
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