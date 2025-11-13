Babasının öldürdüğü Barış'ın kız kardeşi: Abim cennete gitti - Son Dakika
Babasının öldürdüğü Barış'ın kız kardeşi: Abim cennete gitti

Babasının öldürdüğü Barış'ın kız kardeşi: Abim cennete gitti
13.11.2025 11:08
Antalya'da ailevi sorunlar yaşadığı oğlu Barış Tolaman'ı parkta bıçaklayarak öldüren Ali Tolaman, mahkemede ilk ifadesini verdi. Oğlunun psikolojisinin bozulduğunu ve kendisini alkole ve uyuşturucuya verdiğini belirten Tolaman, olayı hatırlamadığını ve çok pişman olduğunu söyledi. Olayın ardından yakalanan ve tutuklanan Tolaman hakkında 'Canavarca hisle kasten öldürme' suçlamasıyla ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası talep ediliyor.

ANTALYA'da oğlu Barış Tolaman'ı (25) parkta bıçaklayarak öldüren Ali Tolaman (60), ilk duruşmada, "Oğlumu çok seviyordum. Psikolojisi bozuldu, kendini alkole ve uyuşturucuya verdi" dedi. Maktulün kız kardeşi 11 yaşındaki A.T.'nin "Abim cennete gitti" sözleri, duruşma salonundakileri duygulandırdı.

Olay, 25 Mayıs'ta saat 23.00 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Kızıltoprak Mahallesi 965 Sokak'ta meydana geldi. Ali Tolaman, bir süredir ailevi sorunlar yaşadığı oğlu Barış Tolaman'ı evlerinin yakınındaki boş alana çağırdı. Baba-oğul arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Ali Tolaman, yanında bulunan bıçakla Barış Tolaman'ı defalarca bıçakladı. Yerde kan içinde yatan Barış Tolaman'ı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese ekipler sevk edildi. Sağlık ekibi, vücudunun çeşitli bölgelerinde bıçak kesikleri olan Tolaman'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Barış Tolaman'ın cansız bedeni, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

AYNI SOKAKTAKİ EVİNDE YAKALANDI

Oğlunu öldürdükten sonra uzaklaşan Ali Tolaman, kısa süre sonra aynı sokaktaki evinde Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Suç aleti bıçağı olay yerinde toprağa gömdüğü belirlenen şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Oğlunu 37 bıçak darbesiyle öldürdüğü belirlenen Tolaman'ın, emniyetteki ifadesinde, "Alkollüydüm, olayı hatırlamıyorum" dedi. Sağlık kontrolü için hastaneye sevk edilen Tolaman, gazetecilerin sor sorusuna, "Pişmanım. Evet, öncesinde tartıştık. Alkol içip içip, sağa sola saldırıyordu" karşılığını verdi. Tolaman, sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. Ali Tolaman'ın kızları 11 yaşındaki A.T. ile 9 yaşındaki E.T. için ise kayyum atandı.

'ALKOL TEDAVİSİNİ KABUL ETMEDİ'

'Canavarca hisle kasten öldürme' suçlamasıyla ağırlaştırılmış ömür boyu hapsi talep edilen Ali Tolaman, 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Sanık, savunmasında, "Çok pişmanım. Rahmetli oğlumu çok seviyordum, askerden geldikten sonra motor ile trafik kazası geçirdi. Kazadan sonra psikolojisi bozuldu, kendisini alkole ve uyuşturucuya verdi. Ben ondan para pul da istemedim, 'Oğlum çalışsın' dedim, 3 gün çalıştı, 3 gün çalışmadı. Gürcistan'a gitti, orada deport edildi. 1 sene durup tekrar, 'Gürcistan'a gideceğim' dedi. Gitsin istemedik. Ablaları ve enişteleri konuştular, dinletemedik. Alkol tedavisini de kabul etmedi" dedi.

'BANA SALDIRDI, SONRA NE YAPTIĞIMI HATIRLAMIYORUM'

Sanık Tolaman, oğlunun olay günü yüksek sesle müzik dinlediği için şikayet aldığını belirterek, "Apartmanda çıplaktı, komşular rahatsız olup polisi çağırdı. Ben de 200 metre ötede arkadaşımdan dönüyordum. Polisler, oğluma biber gazı sıkınca yere düşmüş. O anda ben geldim. 'Hadi oğlum üzerini giy, duşunu al' dedim. Yukarı çıkınca küçük kardeşlerini dövmeye başlamış, hatta para istemiş. Oda camlarını kırmış, vitrindeki televizyonu alıp, 5'inci kattan atmış. Oğlumu aldım 200 metre ilerideki parka geldik. Kendi arkadaşlarını gördü, onlara da sataştı. 'Oğlum yapma, rezil oluyoruz' dedim. Bu sefer para isteyerek bana saldırdı, vurdu. Ben de yanımızdaki motorun oradaki bıçağı aldım. Bir iki defa salladım, bana saldırdığı için yaptım. Sonra ne yaptığımı hatırlamıyorum. Yere düştü, korkumdan onu orada bırakıp eve kaçtım. 'Ben oğlumu bıçakladım, ambulansı arayın' dedim, yukarı döndüm. Üzerimi değiştiriyordum polisler geldi" diye konuştu.

'BİZİ DÖVMEDİ'

Mahkemede maktulün kız kardeşi A.T. ise "Abim cennete gitti. Olayın nasıl olduğunu bilmiyorum. Abim cennete gittiği gün bizi dövmedi" dedi. A.T., bildiklerini anlatırken mahkeme salonunda müştekiler ve yakınları, gözyaşlarını tutamadı.

'SIK SIK HUZURSUZLUK YAŞANIYORDU'

Maktulün apartmanda sık sık tartışma çıkardığını ifade eden tanık Hasan G. ise "Komşuyduk, aynı apartmanda karşılıklı oturuyorduk. Sanığı ve maktulü tanırım. Aile içinde sık sık huzursuzluk yaşanıyordu. Bazı dönemler polis gelirdi. Ailesiyle tartışmaları olurdu. Alkol problemi vardı, yüksek sesle müzik dinleyerek komşuları rahatsız ediyordu" dedi.

'AİLECE KORKUYORDUK'

Aile içinde tartışmalara şahit olduğunu belirten tanık Nazlı Ş., "Sanık benim aynı apartmanda oturan komşumdur. Olay anını görmedim. Barış'ın davranışlarından dolayı ailece korkuyorduk. Bize bir saygısızlığı olmadı ama küçük kızım olduğu için tedirgin oluyorduk. Ara sıra Barış için polis geliyordu. Apartmanın önünde kamp sandalyesinde çıplak vaziyette oturup alkol alır, yüksek sesle müzik dinlerdi. Bir kez uyardığımda, 'Kıskandın mı abla?' demişti, o zaman tedirgin oldum" diye konuştu. Aile bireyleri, sanıktan şikayetçi olmazken; mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Hukuk, Yaşam, Son Dakika




