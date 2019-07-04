Son Dakika Haberleri: Babasının öldürdüğü genç doktor gözyaşlarıyla anıldı - Anne Gülden Yılmaz'ın konuşması (2) - ANTALYA
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Babasının öldürdüğü genç doktor gözyaşlarıyla anıldı - Anne Gülden Yılmaz'ın konuşması (2) - ANTALYA

1 saat önce

- Anne Gülden Yılmaz'ın oğluyla yürümesi Anne Yılmaz'ın konuşması Ağabey doktor Kerem Yılmaz'ın konuşması ANTALYA - Babasının önceden yerleştirdiği GPS (Global Position Sistem) cihazıyla takip ederek arkasından çarptığı otomobilinde tabancayla öldürdüğü doktor Gülnur Yılmaz (28),...

- Anne Gülden Yılmaz'ın oğluyla yürümesi
Anne Yılmaz'ın konuşması
Ağabey doktor Kerem Yılmaz'ın konuşması ANTALYA - Babasının önceden yerleştirdiği GPS (Global Position Sistem) cihazıyla takip ederek arkasından çarptığı otomobilinde tabancayla öldürdüğü doktor Gülnur Yılmaz (28), eğitimini tamamladığı Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesinde anıldı. (2)
Babasının öldürdüğü genç doktor gözyaşlarıyla anıldı - Anne Gülden Yılmaz'ın konuşması (2) - ANTALYA
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 03:32 Kaynak: AA
Kerem Yılmaz, Anne, Güncel
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