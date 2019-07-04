Babasının öldürdüğü genç doktor gözyaşlarıyla anıldı - Anne Gülden Yılmaz'ın konuşması (2) - ANTALYA
1 saat önce
- Anne Gülden Yılmaz'ın oğluyla yürümesi Anne Yılmaz'ın konuşması Ağabey doktor Kerem Yılmaz'ın konuşması ANTALYA - Babasının önceden yerleştirdiği GPS (Global Position Sistem) cihazıyla takip ederek arkasından çarptığı otomobilinde tabancayla öldürdüğü doktor Gülnur Yılmaz (28),...
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 03:32 Kaynak: AA
- Anne
Gülden Yılmaz'ın oğluyla yürümesi
Anne Yılmaz'ın konuşması
Ağabey doktor Kerem Yılmaz
'ın konuşması ANTALYA - Babasının önceden yerleştirdiği GPS (Global Position Sistem) cihazıyla takip ederek arkasından çarptığı otomobilinde tabancayla öldürdüğü doktor Gülnur Yılmaz (28), eğitimini tamamladığı Akdeniz Üniversitesi
Tıp Fakültesinde anıldı. (2)
Babasının öldürdüğü Gülnur'u annesi anlattı, herkes gözyaşlarına boğuldu
Babasının öldürdüğü genç doktor gözyaşlarıyla anıldı (1)
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