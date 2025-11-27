Kızını yaralayan vicdansız babanın cezası belli oldu - Son Dakika
Kızını yaralayan vicdansız babanın cezası belli oldu
27.11.2025 17:44
Eyüpsultan'da 3 yaşındaki kızı M.T.'ye merdivenlerde tekme atarak düşürmekten 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan baba Turgay T., duruşmada kızını kurtarmak amacıyla hareket ettiğini savundu. Vicdansız babanın pes dedirten savunması mahkeme hakimini de çileden çıkardı.

İstanbul Eyüpsultan'da 3 yaşındaki kızı M.T.'ye apartmanın önünde bulunan merdivenlerde tekme attığı ve merdivenlerden aşağı düşürerek hastanelik olmasına neden olduğu iddia edilen baba Turgay T. yargılandığı davada 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Eyüpsultan'da 3 Haziran 2025'de 3 yaşındaki kızı M.T.'ye apartmanın önünde bulunan merdivenlerde ayağı ile tekme atıp merdivenlerden aşağı düşürerek hastanelik olmasına neden olduğu iddia edilen baba Turgay T.'nin yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Turgay T. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Duruşmada müşteki avukatı Ebrar Ateştepe ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Onur İsmet hazır bulundu.

SAVUNMASI PES DEDİRTTİ

Duruşmada savunma yapan sanık Turgay T., "Burada benim canım kızımdan bahsediliyor. Benim kızım canım, ciğerim. Ben eylemimi onu oradan kurtarmak amacıyla yaptım. Evladıma hiç zarar verir miyim efendim? Ben sadece ayağımı uzattım o merdivenlerden yuvarlandı, evladımı tutamadım. Evladım canım, ciğerim, her şeyimdir. Benim 10 tane çocuğum var ben çocuk sevmesem çocuk yapmazdım. Beraatımı talep ediyorum" dedi.

BAKANLIK ÜST SINIRDAN CEZA İSTEDİ

Mahkemede söz alan müşteki avukatı Ateştepe ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı İsmet ise sanığın en üst sınırdan cezalandırılmasını talep ettiler.

HAKİM SİNİRLERİNE HAKİM OLAMADI

Duruşmanın bitirileceği bildirilerek son sözü sorulan sanık Turgay T., "Sizin adaletinize sığınıyorum. Benim kızım canım, ciğerimdir. Çocuğumu kurtarmak amacıyla ayağımı uzatmış bulundum ama düştü ve ben rahatsızım yürümeye halim olmadığından koşamadım" şeklinde konuştu.

Bu sırada mahkeme hakimi sanığa hitaben sesini yükselterek, "Sürekli aynı şeyleri söylüyorsun. Senin elinde sigarayla dururken o çocuğa tekme attığın sabit. Çocuğun bir şeylere dokunduğunu söylüyorsun hiçbir şeye dokunmuyor orada tekme atıyorsun bu kamera görüntüleriyle sabit. Artık kararı açıklıyorum" ifadelerini kullandı.

1 YIL 6 AY HAPİS CEZASI

Kararını açıklayan mahkeme, sanık Turgay T.'yi 'beden ve ruh bakımından kendini savunamayacak durumda bulunan altsoya karşı basit yaralama' suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Kaynak: İHA

