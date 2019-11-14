Son Dakika Haberleri: Babaya bu yapılır mı! Austin Rivers, babası Doc Rivers için teknik faul istedi...
Son Dakika Spor Babaya bu yapılır mı! Austin Rivers, babası Doc Rivers için teknik faul istedi... - Son Dakika Spor

Babaya bu yapılır mı! Austin Rivers, babası Doc Rivers için teknik faul istedi...

6 saat önce

Spor Arena | NBA'de bu sabaha karşı oynanan maçlarla devam edildi.

Babaya bu yapılır mı! Austin Rivers, babası Doc Rivers için teknik faul istedi..., System.String[]

Spor Arena | NBA'de bu sabaha karşı oynanan maçlarla devam edildi. Gecenin en ilginç anı Houston Rockets ile LA Clippers arasındaki maçta yaşandı.


Rockets'in oyun kurucusu Austin Rivers, rakip takım Clippers koçu ve  aynı zamanda babası olan Doc Rivers için teknik faul istedi.


Rivers, Babasının hakemlerle hararetli şekilde tartıştığı esnadan el-kol hareketiyle 'teknik faul' talebinde bulundu. Hakemler daha sonra Doc Rivers'ı oyundan attı.


Austin Rivers, oyun dışı kalan babasını el sallayarak kenara gönderdi.



BABA-OĞUL | Austin #Rivers'ın, babası Doc #Rivers'ın oyundan atılması için yaptıklarıma bakın! ???? pic.twitter.com/Z8H9HerMKX


— Her Şey NBA (@herseynba) November 14, 2019

Houston Rockets, Austin Rivers, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 09:28 
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