Konya'da babasına şiddet uyguladığı görüntüler sosyal medyada paylaşılan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin babasını darbettiği görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine çalışma başlattı.
Polis ekipleri, Y.Ü'yü gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Babaya Şiddet Uygulayan Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
