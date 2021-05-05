"Bacım" Tepeden Boğaz'a iniyor - Son Dakika

"Bacım" Tepeden Boğaz'a iniyor

05.05.2021 07:56

Sahne enerjisi, sempatikliği ve dobralığıyla yıllardır Türk halkının gönlünde taht kuran ve zirveden hiç inmeyen Seda Sayan, yaptığı akıllı yatırımlarla da biliniyor.

Sahne enerjisi, sempatikliği ve dobralığıyla yıllardır Türk halkının gönlünde taht kuran ve zirveden hiç inmeyen Seda Sayan, yaptığı akıllı yatırımlarla da biliniyor. Türkiye'nin emlak zenginlerinden olan sanatçının, iddialara göre İstanbul'da 30 dairesi, Bodrum'da 3 villası ve Londra'da bir evi var.

TV şovlarında kullandığı "bacım" lafıyla ünlü olan sanatçı, şimdi bu yatırımlara bir yenisini daha ekledi! 4 milyon dolara Büyükdere'den Boğaz'a nazır bir villa alan Sayan, şimdilerde evi kendi zevkine göre yeniden dekore ettiriyor.

Villayı komple soyduran ve çatısı dahil her yerine tadilat yaptıran sanatçı, inşaat biter bitmez Gayrettepe'deki evinden buraya taşınacak.

Aynı eve taşındılar

İlişkilerini bir dargın bir barışık sürdüren sunucu Ece Erken ve avukat sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, önemli bir karar alarak birlikte yaşamaya karar verdi. İlişkilerine yeni bir şans veren çift, bu kez radikal bir adım atarak aynı eve taşındı. Acarkent Vadi Evleri'ne taşınan ikilinin bu kararla birlikte ilişkilerini daha ciddi ele aldıklarını da öğrendim. Aman nazar değmesin diyelim ve güle güle otursunlar...

HaremlIque'in yeni yüzü oldu

2007 yılında cemiyetin ünlü isimleri Caroline Koç ve Banu Yentür tarafından kurulan Haremlique, iki yıl önce "Haremlique a la mer" adıyla plaj modası için kıyafetler tasarlamaya başlamıştı. Marka, bu yaz için ünlü bir isimle anlaşmış!

Yine cemiyetin yakından tanıdığı Lal Dedeoğlu'nun oyuncu kızı Leyla Feray, markanın yaz koleksiyonunun tanıtım yüzü olmuş.

Ege'nin doğal atmosferinden ilham alan tasarımlarla Tamer Yılmaz'a poz veren Leyla Feray, oyunculuğun yanı sıra modellikte de iddialı olduğunu kanıtladı.

Kendi sağlığını da ihmal etmiyor

Geçtiğimiz günlerde ünlü Onkolog Prof. Dr. Berrin Pehlivan ile Bebek Sahili'nde karşılaştım. Ayaküstü sohbet ettiğimiz Dr. Pehlivan, yoğun iş temposundan fırsat buldukça her gün 30-45 dakika ritmik yürüyüş yaptığını anlattı. Karma disiplinlerden uzmanlarla hizmet veren Levent'teki Berrin Pehlivan Kliniği'ni açan ünlü hekimin bu yoğunlukta kendi sağlığına özen göstermeyi ihmal etmemesini takdirle karşıladım. Dr. Pehlivan, en çok merak edilen sağlık konularını, "50 Soruda Kanser" isimli kitabında bir araya getirdiğini de söyledi.

Bacım Tepeden Boğaz'a iniyor

Gayrettepe, Seda Sayan, Bodrum, Türk, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin 'Bacım' Tepeden Boğaz'a iniyor - Son Dakika Magazin


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