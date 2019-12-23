Badminton Türkiye Şampiyonası'nda Isparta rüzgarı - Son Dakika
Son Dakika Spor Badminton Türkiye Şampiyonası'nda Isparta rüzgarı - Son Dakika Spor

Badminton Türkiye Şampiyonası'nda Isparta rüzgarı

6 saat önce

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) tarafından düzenlenen Bedensel Engelliler Badminton Türkiye Şampiyonası Antalya'da yapıldı.

Badminton Türkiye Şampiyonası'nda Isparta rüzgarı, System.String[]

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) tarafından düzenlenen Bedensel Engelliler Badminton Türkiye Şampiyonası Antalya'da yapıldı.


Kemer ilçesindeki Bahri Tanrıkulu Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonada, 19 ilden 57 sporcu yarıştı. Bedensel Engelliler Badminton Türkiye Şampiyonası sonunda Isparta hem takım halinde hem de ferdi olarak önemli başarılara imza attı. Final karşılaşmaları sonunda Isparta karması takım halinde Türkiye üçüncüsü oldu.


Isparta'nın Para Badminton'daki Milli Gururu Sedat Tümkaya, SL4 kategorisinde 8. kez üst üste Türkiye Şampiyonluğuna ulaştı. Çiftlerde mücadele eden Milli Sporcular Sedat Tümkaya ile Muammer Çankaya, SL4, SL3 çiftler kategorisinde Türkiye ikincisi oldular. - ISPARTA

Isparta, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 02:56 Kaynak: İHA
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