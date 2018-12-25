Son Dakika Haberleri: Bae Başbakanının Kaybolan Kızının Fotoğrafları Yayınlandı

Bae Başbakanının Kaybolan Kızının Fotoğrafları Yayınlandı

1 saat önce

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Başbakanı Raşid El Maktum'un kaybolan kızı Prenses Latife'nin fotoğrafları yayınlandı.

Bae Başbakanının Kaybolan Kızının Fotoğrafları Yayınlandı, System.String[]
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Başbakanı Raşid El Maktum'un kaybolan kızı Prenses Latife'nin fotoğrafları yayınlandı.

BAE Başbakanı Raşid El Maktum'un kızı 33 yaşındaki Prenses Latife, bindiği yat ile kaçmayı planladığı Hindistan'a 80 kilometre kala yakalanmış ve Dubai'ye geri getirilmişti. Geri dönüşünden sonra prensesin Instagram hesabının kapatılması ve bir daha haber alınamaması ülkede merak konusu olmuştu. Arkadaşları ve destekçilerinin Dubai'ye zorla geri döndüğünü söylemesi üzerine Prenses Latife'nin fotoğrafları yayınlandı.

BAE'nin resmi haber ajansı WAM'dan dün yapılan açıklamada, prensesin evde olduğu ve ailesiyle birlikte Dubai'de yaşadığı belirtildi. Hükümet, Prenses Latife'nin 15 Aralık'ta ailenin isteği üzerine eski ABD İnsan Hakları Yüksek Komiseri Mary Robinson ile görüştüğünü söyledi.

Prenses Latife, daha önce yayınladığı 40 dakikalık bir videoda yıllarca hapis hayatı yaşadığını ve taciz edildiğini söylemişti. İnsan hakları örgütleri, o zamandan beri Sheikha Latifa'nın hayatı konusunda endişelerini dile getiriyor. - DUBAİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 03:43 Kaynak: İHA

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