Bae Başbakanının Kaybolan Kızının Fotoğrafları Yayınlandı

Birleşik Arap Emirlikleri
(BAE) Başbakanı Raşid El Maktum
'un kaybolan kızı Prenses
Latife'nin fotoğrafları yayınlandı.
BAE Başbakanı Raşid El Maktum'un kızı 33 yaşındaki Prenses Latife, bindiği yat ile kaçmayı planladığı Hindistan
'a 80 kilometre kala yakalanmış ve Dubai
'ye geri getirilmişti. Geri dönüşünden sonra prensesin Instagram
hesabının kapatılması ve bir daha haber alınamaması ülkede merak konusu olmuştu. Arkadaşları ve destekçilerinin Dubai'ye zorla geri döndüğünü söylemesi üzerine Prenses Latife'nin fotoğrafları yayınlandı.
BAE'nin resmi haber ajansı WAM'dan dün yapılan açıklamada, prensesin evde olduğu ve ailesiyle birlikte Dubai'de yaşadığı belirtildi. Hükümet
, Prenses Latife'nin 15 Aralık
'ta ailenin isteği üzerine eski ABD
İnsan Hakları Yüksek Komiseri Mary Robinson
ile görüştüğünü söyledi.
Prenses Latife, daha önce yayınladığı 40 dakikalık bir videoda yıllarca hapis hayatı yaşadığını ve taciz edildiğini söylemişti. İnsan hakları örgütleri, o zamandan beri Sheikha Latifa'nın hayatı konusunda endişelerini dile getiriyor. - DUBAİ