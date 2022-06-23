Ürdün Kralı 2. Abdullah BAE'nde

Ürdün Kralı 2. Abdullah, resmi temaslarda bulunmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri 'nin başkenti Abu Dabi'de, BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile görüştü.

Kaynak: AA

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