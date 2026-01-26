Birleşik Arap Emirlikleri'nden İran resti: İzin vermeyeceğiz - Son Dakika
Dünya

Birleşik Arap Emirlikleri'nden İran resti: İzin vermeyeceğiz

Birleşik Arap Emirlikleri\'nden İran resti: İzin vermeyeceğiz
26.01.2026 21:09
Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İran'a karşı herhangi bir askeri saldırıda BAE'nin hava sahası, toprakları veya karasularının kullanılmasına izin verilmeyeceği belirtildi.

Birleşik Arap Emirlikleri, İran'a saldırı için hava sahası, karasuları veya topraklarının kullanılmasına izin vermeyeceklerini bildirdi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanlığı, İran'a yönelik saldırı iddialarına ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı.

İRAN RESTİ: İZİN VERMEYECEĞİZ

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "BAE hava sahasının, topraklarının veya karasularının İran'a karşı herhangi bir askeri saldırıda kullanılmasına izin vermeyeceğini teyit ediyor" ifadeleri kullanıldı.

DİPLOMATİK ÇÖZÜM VURGUSU

Açıklamada, İran'a yönelik saldırı için herhangi bir lojistik destek de sağlanmayacağı kaydedilerek, krizlerin çözümü için uluslararası hukuka uyma ve devletlerin egemenliğine saygı gösterme çağrısı yapıldı. Açıklamada, BAE'nin anlaşmazlıkların diplomatik yollarla çözülmesinden yana olduğu da belirtildi.

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Birleşik Arap Emirlikleri'nden İran resti: İzin vermeyeceğiz - Son Dakika

