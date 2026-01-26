Birleşik Arap Emirlikleri\'nden İran resti: İzin vermeyeceğiz

Birleşik Arap Emirlikleri, İran'a saldırı için hava sahası, karasuları veya topraklarının kullanılmasına izin vermeyeceklerini bildirdi.
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanlığı, İran'a yönelik saldırı iddialarına ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "BAE hava sahasının, topraklarının veya karasularının İran'a karşı herhangi bir askeri saldırıda kullanılmasına izin vermeyeceğini teyit ediyor" ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, İran'a yönelik saldırı için herhangi bir lojistik destek de sağlanmayacağı kaydedilerek, krizlerin çözümü için uluslararası hukuka uyma ve devletlerin egemenliğine saygı gösterme çağrısı yapıldı. Açıklamada, BAE'nin anlaşmazlıkların diplomatik yollarla çözülmesinden yana olduğu da belirtildi.
