BAE: OPEC+ grubunun tek görevi piyasalarda istikrarı sağlamak - Son Dakika
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BAE: OPEC+ grubunun tek görevi piyasalarda istikrarı sağlamak

29.03.2022 16:25
BAE: OPEC+ grubunun tek görevi piyasalarda istikrarı sağlamak

ABU Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Enerji Bakanı Suheyl el-Mezrui, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun tek görevinin piyasalarda istikrarı sağlamak olduğunu söyledi.

ABU Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Enerji Bakanı Suheyl el-Mezrui, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun tek görevinin piyasalarda istikrarı sağlamak olduğunu söyledi.

Dubai'de gerçekleştirilen Dünya Enerji Forumu kapsamında açıklama yapan Mezrui, petrol grubundaki herhangi bir ortağa baskı yapılmasının, yalnızca fiyatların artmasına yol açacağını belirtti.

OPEC+ grubunun tek görevinin piyasalarda istikrarı sağlamak ve mümkün olan en yüksek miktarda arzı gerçekleştirmek olduğunu dile getiren Mezrui, İran petrolünün piyasaya dönüp dönmeyeceği veya petrol ve gaz sektörüne daha fazla yatırım yapılıp yapılmayacağı gibi konular nedeniyle piyasa oynaklığının geleceğini tahmin etmenin zor olduğunu ifade etti.

ABD'nin gerçekçi olması ve OPEC+ grubunun, tüketicilerin çıkarlarını dikkate aldığını anlaması gerektiğini kaydeden Mezrui, "ABD, hepimiz için önemli bir ortak ve biz bu ilişkiden gurur duyuyoruz. İhtiyacımız olan şey, yapılması gerekenleri dayatmak değil, enerji hedeflerine bakmak." dedi.

Rusya ve Suudi Arabistan başta olmak üzere dünyanın en büyük petrol üreticilerini içeren OPEC+, Moskova'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaş nedeniyle üretimi artırma çağrılarının baskısı altında.

OPEC+, üretimi artırmaya yönelik bu taleplerin gölgesinde 31 Mart Perşembe günü toplanacak. Ancak örgütün günlük 400 bin varil artışı içeren önceki kararlarına bağlı kalacağı beklentisi hakim.

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Birleşik Arap Emirlikleri, Petrol, Enerji, Opec, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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