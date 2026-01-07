BAE ve Afrika Birliği Ortak Açıklama Yaydı

Afrika Birliği Komisyonu ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), 6 Ocak'ta Addis Ababa'da düzenlenen üst düzey toplantının ardından ortak açıklama yayınladı.

Açıklamada, Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Mahmud Ali Yusuf ile BAE Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şahbut bin Nahyan Al Nahyan'ın katıldığı toplantıda, 2019 Mutabakat Zaptı çerçevesinde başlatılan her iki tarafın "BAE-Afrika Birliği ortaklığını daha da güçlendirme konusundaki ortak taahhüdünün" yeniden teyit edildiği bildirildi.

Tarafların, kaydedilen ilerlemeyi gözden geçirdiği, öncelikli alanlar hakkında görüş alışverişinde bulunduğu ve sürdürülebilir siyasi diyaloga bağlılıklarını yinelediği aktarılan açıklamada, 2063 Gündemi, "2030'a Kadar Silahları Susturmak" girişimi ve Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Bölgesi'nin (AfCFTA) merkezi önemine vurgu yapıldı. Açıklamada, barış, güvenlik, ticaret ve kalkınma arasındaki ilişkiye dikkati çekildi.

Açıklamada, BAE'nin Kasım 2025'te G20 Liderler Zirvesi'nde duyurduğu 1 milyar dolarlık "Kalkınma için Yapay Zeka" girişiminin memnuniyetle karşılandığının altı çizilerek, Afrika Boynuzu'ndaki barış ve güvenlik dinamiklerinin ele alındığı toplantıda, bölgedeki istikrar ile Arap Körfezi güvenliği arasındaki karşılıklı bağımlılığın vurgulandığı aktarıldı.

Sudan konusunda, derhal ve koşulsuz insani ateşkes çağrısı yapılan açıklamada, engelsiz insani yardım erişimi, uluslararası insani hukuk ihlallerinden hesap sorulması ve sivil liderliğinde bir yönetimin kurulması gerektiği ifade edildi.

Açıklamada, Somali'nin egemenliği, toprak bütünlüğü ve istikrarına desteğin de tekrar teyit edildiği ifade edildi.

İran'ın BAE'ye ait 3 adayı işgalinin uluslararası hukuka aykırı olduğu vurgulanan açıklamada, anlaşmazlığın barışçıl yollarla çözülmesi çağrısına destek yinelendi.

Açıklamada, tarafların, Afrika Birliği'nin 2026 su ve sanitasyon teması kapsamında, BAE ve Senegal'in birlikte düzenleyeceği 2026 BM Su Konferansı'nı önemli bir fırsat olarak gördüğü ve bu alanda yakın işbirliği yapma konusunda anlaştığı kaydedildi.