BAE ve İran Dışişleri Bakanları ikili ilişkileri görüştü - Son Dakika
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BAE ve İran Dışişleri Bakanları ikili ilişkileri görüştü

09.04.2022 22:30
BAE ve İran Dışişleri Bakanları ikili ilişkileri görüştü

ABU Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah Bin Zayed Al Nahyan ve İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

ABU Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah Bin Zayed Al Nahyan ve İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

BAE resmi haber ajansı WAM'da yer alan habere göre, görüşmede ikili ilişkiler ve ortak çıkarları geliştirmenin yolları ele alındı.

İkilinin görüşmede çeşitli alanlarda iş birliğini ele aldığı aktarıldı.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre de Abdullahiyan'ın mevkidaşına ülkesinin BAE ile ilişkilerini ilerletme yönünde devam ettiğini söyledi.

Abdullahiyan ayrıca, iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmek için ortak komiteler oluşturmanın gerekliliğini dile getirdi.

Öte yandan Suriye'deki son durum, işgal altındaki Filistin topraklarındaki gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Viyana müzakereleri ve Yemen krizi de gündeme geldi.

Yemen kriziyle ilgili olarak Abdullahiyan, geçici ateşkesi memnuniyetle karşıladıklarını ifade ederek, tüm tarafları kapsayan siyasi müzakerelerin kurulmasını beklediklerini kaydetti.

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Birleşik Arap Emirlikleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Hüseyin Emir, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BAE ve İran Dışişleri Bakanları ikili ilişkileri görüştü - Son Dakika


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