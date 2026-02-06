BAE ve Komşulardan İslamabad'daki Saldırıya Kınama - Son Dakika
BAE ve Komşulardan İslamabad'daki Saldırıya Kınama

06.02.2026 21:49
BAE, Ürdün, Katar ve Suudi Arabistan, İslamabad'daki cami saldırısını şiddetle kınadı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Ürdün, Katar ve Suudi Arabistan, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Şiilere ait olduğu belirtilen İmam Bargah Camisi'ne (Hatice-i Kübra Camii) düzenlenen ve 31 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı kınadı.

BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İslamabad'da bir camiye düzenlenen terör saldırısının şiddetle kınandığı ifade edildi.

Açıklamada, BAE'nin güvenlik ve istikrarı baltalamayı amaçlayan her türlü şiddet, aşırıcılık ve terörizmi kesin bir dille reddettiği vurgulandı.

Bakanlık açıklamasında ayrıca, "alçakça" olarak nitelendirilen saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine, Pakistan hükümetine ve halkına en içten başsağlığı, yaralılara ise acil şifa temennisinde bulunuldu.

Öte yandan Ürdün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Fuad Mecali de yaptığı yazılı açıklamada, Pakistan'ın İslamabad kentindeki bir camiye düzenlenen saldırıyı kınadı.

Mecali, Ürdün'ün Pakistan hükümeti ve halkıyla tam dayanışma içinde olduğunu ve güvenlik ile istikrarı hedef alan her türlü şiddet ve terör eylemini reddettiğini ifade etti.

Mecali, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine, Pakistan hükümetine ve halkına en derin taziyelerini iletirken, yaralılara ise acil şifa diledi.

Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da Katar'ın saldırıyı kınadığı ve lanetlediği ifade edildi.

Gerekçeleri ve nedenleri ne olursa olsun şiddet, terör ve suç teşkil eden eylemlerin reddedildiği açıklamada, ayrıca Katar'ın ibadethanelerin hedef alınması ve masum insanların korkutulmasını kesin bir şekilde reddettiği aktarıldı.

Açıklamada, saldırıda yaşamını yitirenlerin ailelerine, Pakistan hükümetine ve halkına başsağlığı dilenirken, yaralılara ise acil şifa dileğinde bulunuldu.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da camiyi hedef alan "terör saldırısının" Suudi Arabistan tarafından şiddetle kınandığı ve reddedildiği aktarıldı.

İbadet yerlerinin hedef alınması, masumların terörize edilmesi ve masum kanının dökülmesinin reddedildiği açıklamada, Suudi Arabistan'ın, her türlü şiddet, aşırıcılık ve terörizme karşı Pakistan'ı desteklediği vurgulandı.

Bakanlık açıklamasında ayrıca, "alçakça" olarak nitelendirilen saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine, Pakistan hükümetine ve halkına en içten başsağlığı, yaralılara ise acil şifa temennisinde bulunuldu.

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da cuma namazı sırasında camide meydana gelen patlamada en az 31 kişi hayatını kaybetmiş, 169'dan fazla kişi yaralanmıştı.

Dawn gazetesinin haberine göre, başkentin Shehzad Town bölgesinde Şiilere ait olduğu belirtilen İmam Bargah Camisi'nde cuma namazı sırasında patlama olmuştu.

Kaynak: AA

