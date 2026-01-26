BAE ve Rusya Ekonomik İşbirliği Görüşmesi

ABU DABİ, 26 Ocak (Xinhua) -- Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dış yatırımlar ve ekonomik işbirliğinden sorumlu özel temsilcisi Kirill Dmitriyev ile bir araya geldi.

Pazar günü gerçekleşen toplantıda karşı tarafa Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in selamlarını ileten Dmitriyev, BAE'nin, diyaloğu ve Ukrayna krizinin diplomatik yollarla çözüme kavuşturulmasını teşvik amacıyla ABD, Rusya ve Ukrayna arasında üçlü görüşmelere ev sahipliği yapmasını takdirle karşıladıklarını belirtti.

Ekonomi, yatırım ve kalkınma alanlarında ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesi konusunu ele alan iki taraf, ortak ilgi alanlarına giren konularda da görüş alışverişinde bulundu.

BAE'de cumartesi günü sona eren görüşmelerde Rusya ve Ukrayna doğrudan temasa geçmiş, ancak ABD'nin de katıldığı iki gün süren toplantıların ardından herhangi bir somut anlaşma ya da ortak bildiri açıklanmamıştı.