BAE’den vatandaşlarına 3 ülkeye seyahat yasağı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), bölgedeki güvenlik gelişmelerini gerekçe göstererek vatandaşlarının İran, Lübnan ve Irak’a seyahat etmesini yasakladı. Reuters’in haberine göre, karar BAE Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamayla duyuruldu.

“DERHAL ÜLKEYİ TERK EDİN" ÇAĞRISI

Bakanlık, söz konusu üç ülkede bulunan Emirlik vatandaşlarına da çağrıda bulunarak, bulundukları yerleri en kısa sürede terk edip ülkeye geri dönmelerini istedi.

GEREKÇE: BÖLGESEL GELİŞMELER

Açıklamada, kararın Orta Doğu’daki son gelişmeler ve artan güvenlik riskleri nedeniyle alındığı belirtildi. Vatandaşların güvenliğinin öncelikli olduğu vurgulandı.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI DUYURDU

BAE Dışişleri Bakanlığı, Perşembe günü yaptığı açıklamada yasağın yürürlüğe girdiğini bildirirken, vatandaşların resmi uyarılara uyması gerektiğini ifade etti.