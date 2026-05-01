BAE’den vatandaşlarına 3 ülkeye seyahat yasağı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), bölgedeki güvenlik gelişmelerini gerekçe göstererek vatandaşlarının İran, Lübnan ve Irak’a seyahat etmesini yasakladı. Reuters’in haberine göre, karar BAE Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamayla duyuruldu.
Bakanlık, söz konusu üç ülkede bulunan Emirlik vatandaşlarına da çağrıda bulunarak, bulundukları yerleri en kısa sürede terk edip ülkeye geri dönmelerini istedi.
Açıklamada, kararın Orta Doğu’daki son gelişmeler ve artan güvenlik riskleri nedeniyle alındığı belirtildi. Vatandaşların güvenliğinin öncelikli olduğu vurgulandı.
BAE Dışişleri Bakanlığı, Perşembe günü yaptığı açıklamada yasağın yürürlüğe girdiğini bildirirken, vatandaşların resmi uyarılara uyması gerektiğini ifade etti.
