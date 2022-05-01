Bafetimbi Gomis gol sayısını 7'ye çıkardı - Son Dakika
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Bafetimbi Gomis gol sayısını 7'ye çıkardı

01.05.2022 22:30
Bafetimbi Gomis gol sayısını 7'ye çıkardı

Galatasaray'ın Fransız futbolcusu Bafetimbi Gomis, Sivasspor maçında attığı iki golle bu sezonki gol sayısını 7'ye çıkardı.

Galatasaray'ın Fransız futbolcusu Bafetimbi Gomis, Sivasspor maçında attığı iki golle bu sezonki gol sayısını 7'ye çıkardı.

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray, sahasında Sivasspor ile karşılaştı. Sarı-kırmızılıların golleri Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis'ten geldi. Mücadelenin 10. dakikasında Kerem Aktürkoğlu'nun ara pasında ceza sahası içi solunda topla buluşan Emre Kılınç'ın içeriye çevirdiği topta Gomis düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Deneyimli golcü, maçın 58. dakikada kazanılan penaltıda da meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 36 yaşındaki futbolcu böylece gol sayısını 7'e yükseltti.

Karşılaşmaya 11'de başlayan Gomis, 76. dakikada yerini Mustafa Muhammed'e bıraktı.

(Oğuzhan Ort/İHA)

Bafetimbi Gomis gol sayısını 7'ye çıkardı
Bafetimbi Gomis gol sayısını 7'ye çıkardı
Bafetimbi Gomis gol sayısını 7'ye çıkardı
Bafetimbi Gomis gol sayısını 7'ye çıkardı
Bafetimbi Gomis gol sayısını 7'ye çıkardı
Bafetimbi Gomis gol sayısını 7'ye çıkardı

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Kaynak: İHA

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