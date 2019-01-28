Son Dakika Haberleri: Bafra'da MHP'den AK Parti'ye Hayırlı Olsun Ziyareti

Bafra'da MHP'den AK Parti'ye Hayırlı Olsun Ziyareti

1 saat önce

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bafra ilçe yönetimi, AK Parti İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

Bafra'da MHP'den AK Parti'ye Hayırlı Olsun Ziyareti, System.String[]
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bafra ilçe yönetimi, AK Parti İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

MHP Bafra İlçe Başkanı Barbaros Turna ve yönetim kurulu üyelerinin katıldığı ziyarette karşılıklı birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Ziyarette konuşan Turna, tarih boyunca Milliyetçi Hareket Partisi'nin her zaman sorumluluk aldığını belirterek "Kişisel çıkarlarımızın çok da öneminin olmadığı, ülke çıkarlarının çok daha önemli olduğu bir davayı temsil ediyoruz. Başkanımın da dediği gibi Cumhur İttifakı'nı Bafra'da Sayın Hamit Kılıç beyefendiyle beraber, yüksek bir oy oranıyla alıp, en iyi şekilde temsil edeceğiz. Bunun için üzerimize düşen görev ne ise biz yapmaya hazırız. Bütün Milliyetçi Hareket Partililerin de, ülküdaşlarımızın da bu konuda duyarlı olacağından hiçbir şüphemiz yoktur." ifadelerini kullandı.

Bafra Belediye Başkanı ve AK Parti Bafra Belediye Başkan Adayı Hamit Kılıç ise Cumhur İttifakı'nın Türkiye genelinde alacağı oy oranının, ülke üzerinde hesap yapan iç ve dış düşmanlara da çok iyi bir cevap olacağına işaret ederek, "Seçim sonrası aldığımız oy oranı ile de bu ittifakın ortaya çıkmasında gayretleri olan iki liderimize Baframızın farkını göstermek istiyoruz" diye konuştu.

AK Parti Bafra İlçe Başkanı İbrahim Semiz de Cumhur İttifakı kapsamında yerel seçimlerde MHP ile birlikte çalışacaklarını belirterek iadeiziyaret için MHP yönetimine teşekkür etti.

Konuşmaların ardından MHP ve AK Parti ilçe yönetimi birlikte fotoğraf çektirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 07:12 Kaynak: AA

Milliyetçi Hareket Partisi, MHP, Bafra, Politika
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