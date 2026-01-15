Bafra'da Uyuşturucu Ticareti Davası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Bafra'da Uyuşturucu Ticareti Davası

Bafra\'da Uyuşturucu Ticareti Davası
15.01.2026 11:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bafra'da uyuşturucu madde ticaretinden 4 kişi yargılandı, 3'ü 17 yıl, 1'i 8 yıl hapis cezası aldı.

SAMSUN'un Bafra ilçesinde 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan yargılanan 3 kişi, 17 yıl 2'şer ay, 1 kişi de 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, Nisan 2025'te Hacınabi Mahallesi'nde meydana geldi. Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları belirlenen 4 kişiye yönelik operasyon düzenledi. Ekiplerin koordineli çalışmasıyla teknik ve fiziki takibe alınan şüphelilerin evlerine baskın yapıldı. Yapılan aramalarda uyuşturucu madde, uyuşturucuyu öğütmeye yarayan aparatlar ve hassas teraziler ele geçirildi. Operasyonda Yusuf Muş, Metehan Tokalak, Emrah Can ve Nuri Başaloğlu gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bafra Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülen duruşmaya bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılan sanıklardan Metehan Tokalak 8 yıl 4 ay, Yusuf Muş, Emrah Can ve Nuri Başaloğlu ise 17 yıl 2'şer ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kaynak: DHA

Uyuşturucu Ticareti, Yerel Haberler, Uyuşturucu, Güvenlik, Güncel, Bafra, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bafra'da Uyuşturucu Ticareti Davası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ablasının tabancayla öldürdüğü Eylül son yolculuğuna uğurlandı Ablasının tabancayla öldürdüğü Eylül son yolculuğuna uğurlandı
Aydın’da yaşanan kreş skandalında 6 kişiye dava açıldı Aydın'da yaşanan kreş skandalında 6 kişiye dava açıldı
Teyzesinin boğazını kesip kolonya ile yakan sanık suçu yasak aşkına attı: Beni yönlendirdiler Teyzesinin boğazını kesip kolonya ile yakan sanık suçu yasak aşkına attı: Beni yönlendirdiler
Leyla Aydemir davası sil baştan görülecek Leyla Aydemir davası sil baştan görülecek
Uçakta neler olmuş neler Rabia Karaca’nın utanarak anlattığı “Cinsel ilişki“ detayı Uçakta neler olmuş neler! Rabia Karaca'nın utanarak anlattığı "Cinsel ilişki" detayı
Kadın hakimi vuran savcıya tutuklama talebi Odada yaşananlar sevk yazısında ortaya çıktı Kadın hakimi vuran savcıya tutuklama talebi! Odada yaşananlar sevk yazısında ortaya çıktı

11:49
Hasan Şaş isyan etti: Alın, yeter ki oyuncu alın
Hasan Şaş isyan etti: Alın, yeter ki oyuncu alın
11:35
İran Devrim Muhafızları teyakkuza geçti: Hazırlık seviyemiz en üst düzeyde
İran Devrim Muhafızları teyakkuza geçti: Hazırlık seviyemiz en üst düzeyde
11:21
Hakan Çakır davasında adliye karıştı Sanık yakınlarından tahrik edici sloganlar
Hakan Çakır davasında adliye karıştı! Sanık yakınlarından tahrik edici sloganlar
11:19
Tüm dünya onu konuşuyordu Erfan Soltani’nin akıbeti belli oldu
Tüm dünya onu konuşuyordu! Erfan Soltani'nin akıbeti belli oldu
11:15
Ekrem İmamoğlu’nun diploma davasında gerginlik
Ekrem İmamoğlu'nun diploma davasında gerginlik
10:33
Terör gazisi kumar borcu nedeniyle intihar etti
Terör gazisi kumar borcu nedeniyle intihar etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2026 12:16:55. #7.11#
SON DAKİKA: Bafra'da Uyuşturucu Ticareti Davası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.