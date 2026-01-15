Bafra\'da Uyuşturucu Ticareti Davası

SAMSUN'un Bafra ilçesinde 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan yargılanan 3 kişi, 17 yıl 2'şer ay, 1 kişi de 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, Nisan 2025'te Hacınabi Mahallesi'nde meydana geldi. Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları belirlenen 4 kişiye yönelik operasyon düzenledi. Ekiplerin koordineli çalışmasıyla teknik ve fiziki takibe alınan şüphelilerin evlerine baskın yapıldı. Yapılan aramalarda uyuşturucu madde, uyuşturucuyu öğütmeye yarayan aparatlar ve hassas teraziler ele geçirildi. Operasyonda Yusuf Muş, Metehan Tokalak, Emrah Can ve Nuri Başaloğlu gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bafra Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülen duruşmaya bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılan sanıklardan Metehan Tokalak 8 yıl 4 ay, Yusuf Muş, Emrah Can ve Nuri Başaloğlu ise 17 yıl 2'şer ay hapis cezasına çarptırıldı.