Bağ evinden malzeme çaldığı ileri sürülen şüpheliler yakalandı - Son Dakika
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Bağ evinden malzeme çaldığı ileri sürülen şüpheliler yakalandı

19.04.2022 09:54
Bağ evinden malzeme çaldığı ileri sürülen şüpheliler yakalandı

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde, bir bağ evinden malzeme çaldığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde, bir bağ evinden malzeme çaldığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Ulutaş Mahalle'deki bir bağ evinden hırsızlık yapıldığı ihbarı alan İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, bölgeden kaçmaya hazırlanan F.Ç. ve İ.K'yı çaldıkları evin kapısı ve 300 kilo demir suçüstü yakaladı.

İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen şüpheliler, ifadelerinde Gafarlı ve Ulutaş mahallelerinde bir evden 200 kilo demir ve bir evin demir kapısını daha çaldıklarını itiraf etti.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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İl Jandarma Komutanlığı, Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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