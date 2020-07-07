Bagajdan yılan çıktı - Son Dakika

Bagajdan yılan çıktı

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde bir otomobilin bagajına giren yılan, itfaiye ekiplerince çıkarılarak doğaya salındı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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