Son Dakika Haberleri: Bağarası kanalizasyona kavuşuyor
Son Dakika Güncel Haber

Bağarası kanalizasyona kavuşuyor

11 dakika önce

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Söke Bağarası'nda yapılan kanalizasyon çalışmalarında sona yaklaşıldı.

Bağarası kanalizasyona kavuşuyor, System.String[]
Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Söke Bağarası'nda yapılan kanalizasyon çalışmalarında sona yaklaşıldı. Toplam 35 kilometrelik kanalizasyon hattının yüzde 95'i bitirilirken vatandaşlar kanalizasyon sevinci yaşıyor.

Aydın genelinde sağlıklı, sorunsuz ve sürdürülebilir bir altyapı için çalışmalar yürüten Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü eliyle yapılan kanalizasyon çalışmalarının kısa sürede bitirilerek kullanıma açılması planlanıyor.

Vatandaşlar yapılan çalışmalardan dolayı memnuniyetlerini dile getirirken sona yaklaşılan kanalizasyon altyapı çalışmasından dolayı mutlu olduklarını söyledi. Vatandaşlar mahallelerine yapılan yatırımlar için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti. Başkan Çerçioğlu ise mahalleyi kanalizasyonla buluşturuyor olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 10:44 Kaynak: İHA
Bağarası, Aydın, Söke, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şarkıcı Sinan Akçıl, 15 Temmuz şehidi Batuhan Ergin'in ailesiyle buluştu İzmir'de 0-5 yaş arasında çocuğu bulunan ailelere ayda 10 binişlik ulaşım kartı verilecek Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Tüp bebek yöntemiyle hamile kalan kadın, iki ayrı çiftin bebeğini doğurdu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.7.2019 10:56:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bağarası kanalizasyona kavuşuyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]