Bagaturcu sporcuların kuşak heyecanı - Son Dakika
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Bagaturcu sporcuların kuşak heyecanı

7 saat önce

Kütahya'nın Simav ilçesinde, Bagatur Türk Mücadele Sanatları Sporu Derneği sporcularından 40 Alp'in, kuşak sınavında başarılı olduğu belirtildi.

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Kütahya'nın Simav ilçesinde, Bagatur Türk Mücadele Sanatları Sporu Derneği sporcularından 40 Alp'in, kuşak sınavında başarılı olduğu belirtildi. Simav Gençlik ve Spor Merkezi Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kuşak sertifika törenine Kaymakam Türker Çağatay Halim ve çok sayıda sporsever katıldı.


Bagatur Eğitmeni Atabay ünvanlı Yılmaz Küçükkeleş'in 23 sporcusu mavi kuşak sınavında başarılı olup Gökalp ünvanını alırken, 17 sporcunun yeşil, sarı, kırmızı kuşak sertifikaları Kaymakam Halim tarafından verildi.


Simav Türk Mücadele Sanatları Dernek Başkanı ve Bagatur Eğitmeni Atabay Yılmaz Küçükkkeleş, Bagatur'un küçük yaştan itibaren güçlü bir ruhun, güçlü bir bedenden beslendiğini belirtti.


Kuşak töreninde bir konuşma yapan Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, her yaş grubundan insanın kolayca uygulayabileceği Bagatur'un gelecek kuşakların tarihteki ataları gibi güçlü, inançlı, kararlı, sağlıklı, özgüven içinde, ilkeli, disiplinli bir hayat yaşamalarının öğretisi olacağını ifade etti. - KÜTAHYA

Türker Çağatay Halim, Kütahya, Simav, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 09:48 Kaynak: İHA
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