Bağcılar Belediyesi, Hırvatistanlı belediye başkanlarını ağırladı - Son Dakika

Bağcılar Belediyesi, Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) ortaklığıyla düzenlenen "Yerel yönetimlerde kamu sağlığı ve dezavantajlı gruplara yönelik uygulamalar" programı kapsamında, Hırvatistanlı 5 belediye başkanını ağırladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Hırvatistanlı belediye başkanları, engellilere yönelik hizmetler hakkında bilgi aldı.

Bağcılar Belediyesinin engellilere ve yaşlılara yönelik çalışmalarını inceleyen heyet, Avrupa'da benzeri bulunmayan Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı'nı gezdi.

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Hırvatistan Belediyeler Birliği Başkanı ve Jasenice Belediye Başkanı Martin Bariçeviç, Hırvatistan Belediyeler Birliği Ofis Başkanı Mladen Puşkariç, Slatina Belediye Başkanı Denis Ostroşiç, Gunja Belediye Başkanı Anto Gutiç ile Hrvatska Kostajnica Belediye Başkanı Dalibor Bişçan'ı kabul etti.

Çağırıcı, tüm engelli gruplarının hayatını kolaylaştıran eğitim modelleri ve dezavantajlı kesimlere yönelik psikolojik destek merkezinin yanı sıra engellilerin istihdamı, rehabilitasyonu, spor, müzik, sanat ve diğer faaliyetler ile topluma kazandırılması gibi birçok proje hakkında meslektaşlarına bilgi verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çağırıcı, engellilerin sosyoekonomik imkanlardan en iyi şekilde yararlanması gerektiğini ve özel olarak korunmaya gereksinim duyan sosyal gruplar olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bizim önceliğimiz olan engellilere en kaliteli hizmeti sunmak amacıyla 2011 yılında hayata geçirdiğimiz Engelliler Sarayı'nı misafirlerimize anlattık. Bir zamanlar evden bile çıkamayan çocuklarımızın şimdi şampiyonluklara imza attığını örnekleriyle dile getirdik. Yararlı bir görüşme olduğuna inanıyorum. Kendilerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum."