Bağcılar Belediyesinin düzenlediği söyleşide ülke gündemindeki konular değerlendirildi - Son Dakika

Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen söyleşide akademisyen, gazeteci ve yazarlar ekonomiden Doğu Akdeniz'deki yaşanan gelişmelere kadar ülke gündeminde yer alan önemli konuları değerlendirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Mehmet Akif Ersoy Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen ve moderatörlüğünü gazeteci yazar Ekrem Kızıltaş'ın yaptığı "Bildiğiniz gibi değil" isimli söyleşiye araştırmacı-yazar Mustafa Şen ile akademisyen-yazar İdris Kardaş konuk oldu.



Kızıltaş, görüntülü sunum üzerinden Suriyeliler, ekonomiyle ilgili olumsuz iddialar, emeklilikte yaşa takılanlar, Sakarya'daki tank palet fabrikası, Doğu Akdeniz ve Libya Mutabakatına dair açıklamalarda bulundu.

Türkiye'de bir kesimin küçük hikayelere takılıp kalsa da çok büyük mesafeler alındığını belirten Kızıltaş, şöyle devam etti:

"Herhangi bir mekana gittiğinizde konu Suriyeliler diye açılıyor ekonomiyle emeklilikte yaşa takılanlar ve tank palet fabrikasıyla devam ediyor. Tank palet fabrikasında satış falan yok burası işletme devri. Doğu Akdeniz konusunda gelişmeler yaşandı. Türkiye ile Libya ezber bozan bir adım attı ve deniz hakimiyeti alanlarının sınırlandırılması mutabakatını imzaladı. Ekonomiyle alakalı bir sürü laf edildi. 'Bittik, yandık' deniliyor. Ama göstergeler daima iyidir. Kanal İstanbul, Montrö Anlaşması açısından çok basitçe ezber bozacak bir şey. Ciddi bir proje. Dış ülkeler bunu istemiyorlar. İçimizdeki birileri de onlar istemediği için istemiyorlar."

Türkiye'nin şu anda geldiği noktanın son 20 yılındaki değişim sayesinde olduğunu dile getiren Mustafa Şen, kurulan yeni dünyada Türkiye'nin de yerini aldığını söyledi.

AK Parti'nin yaptığı asıl şeyin zihniyet değişimi olduğunu dile getiren Şen, "İnsanlar bu ülkede öz güven sahibi oldular. Öz güven insanlara 'Ben yapabilirim' dedirtti. Artık 'Batıdakiler yapar Türkiye bakar' diye bir şey yok." değerlendirmesinde bulundu.