Bağcılar'da 38 yaşındaki kadın spor sayesinde skolyoz ağrılarından kurtuldu

Skolyozla mücadele eden 38 yaşındaki kadın, Bağcılar Belediyesi Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Kültür Merkezinde başladığı spor sayesinde ağrılarından kurtuldu.

Bağcılar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, iki çocuk annesi ev hanımı olan 38 yaşındaki Emine Yılmaz, skolyoz teşhisi almasının ardından doktorunun tavsiyesi üzerine spora başladı.

Bağcılar Belediyesi Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Kültür Merkezinde spor kursuna kayıt yaptıran Yılmaz, spor eğitmeni Ayşe Aydın'a sırt ve eklem ağrıları olduğunu, yürüme sıkıntısı çektiğini aktardı.

Bunun üzerine Yılmaz, Aydın tarafından hazırlanan ve haftanın üç günü fizik tedavi, kardiyovasküler egzersiz ve ufak ağırlık antrenmanlarından oluşan programı uygulamaya başladı.

Yaklaşık 2 yıl süren zorlu süreç sonunda ilk olarak 47 kilodan 56 kiloya çıkan Yılmaz, ardından özverili ve disiplinli çalışması sayesinde skolyozu da yendi.

Yaşadıklarını aktaran Yılmaz, spordan önce skolyoz nedeniyle yarım bir hayat yaşadığını, sürekli sırt ve eklem ağrıları çektiğini aktararak, "Ağrılar artık hayatımın bir parçası olmuştu. Doktorum bana spor yapmamın sağlığıma iyi geleceğini söyledi. Sırtım çok ağrıyordu, ağlıyordum ama buna rağmen pes etmedim, bol bol spor yaptım. Hocamın dediklerini harfiyen uyguladım. Burasının iyileşmeme çok etkisi oldu." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, artık gün boyu ayakta olduğu halde rahatsızlık hissetmediğini ve ağrılarının bittiğini anlatarak, yürüyemez haldeyken koşabilir duruma geldiğini sözlerine ekledi.