Bağcılar'da belediye otobüsü bir kadına çarptı! Hayati tehlikesi var! - Son Dakika
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Bağcılar'da belediye otobüsü bir kadına çarptı! Hayati tehlikesi var!

15.05.2022 11:24

Bağcılar'da karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir kadına İETT otobüsü çarptığı ve kadının metrelerce sürüklendiği görüntüler ortaya çıktı. Beyin kanaması geçiren kadının ameliyat sonrası hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Kaza dün saat 13.30 sıralarında Bağcılar Göztepe Mahallesi'nde meydana geldi. 66 yaşındaki Hamide A. isimli kadına caddede karşıdan karşıya geçtiği sırada İETT otobüsü çarptı. Feci kaza sonrası Hamide A. metrelerce sürüklendi.

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

İETT şoförü ve kazayı gören çevredeki vatandaşlar hemen kadının yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla yaralı kadın hastaneye kaldırıldı. Beyin kanaması geçirdiği tespit edilen Hamide A. hemen ameliyata alındı. 2 saat süren ameliyatın ardından yoğun bakımda tedavisi devam eden kadının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. İETT şoförü de polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza anı caddede bulunan işyerlerinin güvenlik kameraları tarafından da kaydedildi.

"BUNDAN SONRAKİ SÜREÇ BEKLEYİP GÖRMEK"

Kaza anında olay yerinde olan Göztepe Mahallesi Muhtarı Mehmet Küpçük, "Hamide ablanın dalgınlığı ile muhtemelen otobüs kendisine vurup sağa doğru fırlattı. Hemen yanına koştuk ama biz müdahale etmedik çünkü kırık olabilirdi. Hemen 112'yi aradık, ambulansla en kısa sürede hastaneye intikal etmesini sağladık. Buradan hastaneye giderken bilinci kapalıydı, beyinde darbeye bağlı kanama olduğunu söylediler. Hızlı bir şekilde ameliyata alındı. Şu an yoğun bakımda, bundan sonraki süreç bekleyip görmek" diye konuştu.

"TEYZEMİ KANLAR İÇİNDE GÖRDÜM"

Göztepe Mahallesinde 30 yıldır esnaf olan Kemal Savcı da, "Kazadan sonra olay yerine gittim, teyzemiz kanlar içinde yerde yatıyordu. Bu caddenin sıkışıklığı yıllardan bu yana devam ediyor. Çözülemediği için de bu tür kazalar kaçınılmaz oluyor" dedi.

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Beyin kanaması, Bağcılar, Kaza, İETT, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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