Yaşadığı evi de ateşe veren A.S, kısmen yanan dairede beklemeye başladı. Bu sırada olayı fark eden vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Edinilen bilgiye göre, Fevzi Çakmak Mahallesi 2005 Sokak'taki 3 katlı apartmanın birinci katında kalan A.S. henüz belirlenemeyen nedenle annesi H.S. ile tartıştı.

Kaynak: AA

Bağcılar, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bağcılar'da annesini öldürüp evi yakan zanlı yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.