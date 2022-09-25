Bağcılar'da annesini öldürüp evi yakan zanlı yakalandı - Son Dakika
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Bağcılar'da annesini öldürüp evi yakan zanlı yakalandı

25.09.2022 19:56
Bağcılar'da annesini öldürüp evi yakan zanlı yakalandı

Bağcılar'da beraber yaşadığı annesini öldüren kişi yakalandı.

Bağcılar'da beraber yaşadığı annesini öldüren kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Fevzi Çakmak Mahallesi 2005 Sokak'taki 3 katlı apartmanın birinci katında kalan A.S. henüz belirlenemeyen nedenle annesi H.S. ile tartıştı.

A.S, annesinin başını bıçakla keserek, kesik başı camdan sokağa attı.

Yaşadığı evi de ateşe veren A.S, kısmen yanan dairede beklemeye başladı. Bu sırada olayı fark eden vatandaşlar durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken A.S. polis ekipleri tarafından evde yakalandı.

Olayın yaşandığı sokak kapatılırken, polis ekiplerinin incelemesi devam ediyor.

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Kaynak: AA

Bağcılar, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bağcılar'da annesini öldürüp evi yakan zanlı yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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