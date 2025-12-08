Bağcılar'da 8 katlı bina yıkım sırasında çöktü; ölümün kıyısından döndü - Son Dakika
Bağcılar'da 8 katlı bina yıkım sırasında çöktü; ölümün kıyısından döndü

Bağcılar'da 8 katlı bina yıkım sırasında çöktü; ölümün kıyısından döndü
08.12.2025 16:29
Bağcılar\'da 8 katlı bina yıkım sırasında çöktü; ölümün kıyısından döndü
Haber Videosu

Bağcılar'da kentsel dönüşüm kapsamında 50 yıllık 8 katlı bir bina aniden yıkıldı. Yıkım sırasında çevrede bulunan vatandaşlar korku dolu anlar yaşarken, olay anı cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Bağcılar'da kentsel dönüşüm kapsamında 8 katlı binanın yıkımına karar verildi. Binanın kolonlarını kıran yıkım ekibi, binadan uzaklaşarak iş makinesiyle yere vurup binayı yıkmaya çalıştı.Çalışmaları izleyen vatandaşlar, bina bir anda yıkılınca korkuya kapılarak olay yerinden kaçtı. Çevredekiler ölümün kıyısından dönerken, yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.,

8 KATLI BİNA YIKIM SIRASINDA ÇÖKTÜ

Olay, 5 Aralık Cuma günü saat 14.30 sıralarında Demirkapı Mahallesi Sarmaşık Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, kentsel dönüşüm kapsamında 8 katlı 50 yıllık olduğu öğrenilen bina hakkında yıkım kararı çıktı.

Kolonları kıran yıkım ekibi, 8 katlı binadan uzaklaşarak iş makinesiyle zemine vurup çıkan binanın yıkılmasını sağlamaya çalıştı. Bu sırada çalışmaları izleyen vatandaşlar bina bir anda yıkılında korkuya kapılarak sokaktan kaçtı.

SON ANDA KAÇMAYI BAŞARDI

Binaya çok yakın bir noktada bulunan tankerin üstünde oturarak yıkımı izleyen 1 kişi ise, binanın bir anda yıkılmasıyla toz bulutu içinde kaldı. Ölümün kıyısından dönen adam tankerin üstünden atlayarak kaçtı. Sokağı toz bulut kaplarken yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Binanın yıkıldığı anlarda karşı sokaktaki bir dairede oturanlar da tehlike atlattı. Kontrolsüz yıkım sonrası yaşananlar cep telefonu kamerası tarafındna kaydedildi.

Kaynak: DHA

