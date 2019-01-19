Son Dakika Haberleri: Bağcılar'da Korkutan İmalathane Yangını

Bağcılar'da Korkutan İmalathane Yangını

1 saat önce

Bağcılar'da korkutan imalathane yangınıİSTANBUL - Bağcılar'da bulunan bir ayakkabı imalathanesinde sabah saatlerinde çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı.

Bağcılar'da korkutan imalathane yangını

İSTANBUL - Bağcılar'da bulunan bir ayakkabı imalathanesinde sabah saatlerinde çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı.
Yangın, Bağlar Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir ayakkabı imalathanesinin 2'nci katında çıktı. Dumanları gören çevredeki vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevler çıkan yangını söndürme çalışmalara başladı. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangının kaynağına ulaşarak alevleri kontrol altına aldı. Olayda can kaybı ya da yaralanmanın olmadığı öğrenildi.
Yangının çıkış sebebi henüz öğrenilemezken yaşanan olaya tanık olan bir vatandaş yaşananları anlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 10:01 Kaynak: İHA

İtfaiye, Sabah, Bağcılar, 3. Sayfa
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