Bağcılar'da saatlerdir süren su kesintisine tepki - Son Dakika

Bağcılar'da saatlerdir süren su kesintisine tepki

17.12.2020 14:37
Bağcılar'da saatlerdir süren su kesintisine tepki, System.String[]

İSTANBUL'un en kalabalık ilçelerinden Bağcılar'da salı gününden beri aralıklarla süren su kesintileri tepkiye neden oldu.

İSTANBUL'un en kalabalık ilçelerinden Bağcılar'da salı gününden beri aralıklarla süren su kesintileri tepkiye neden oldu.

İstanbul'un en kalabalık ilçelerinden Bağcılar'da salı gününden beri su kesintileri yaşanıyor. Bazı evlerde 30 saattir su olmadığı belirtirken İSKİ'den yapılan açıklamada, "Bölgede basınç düşüklüğü sebebiyle su kesintisi yaşanmaktadır" denildi.

"BİR AYDA ÖDEDİĞİM SU FATURASI KADAR SU PARASI VERDİM

Kemalpaşa Mahallesi'nde yufka satışı yapan esnaf Yusuf Özel "Önceki gün İSKİ'den mesaj geldi o anda sular kesildi. Sancaktepe, Fevziçakmak, Kemalpaşa ve Yavuz Mahallesi'nde arıza nedeniyle sabah 06.00'ya kadar verilmeyeceği söylendi. Sabah 06.00 oldu oldu yok, öğlen oldu yine gelmedi. Arayıp sorduğumda saat 15.00'te geleceğini söylediler. Dün akşam 18.00'de geldi. 1 saat sonra tekrar kesildi sabah 06.00'ya kadar su gelmedi" dedebi"Bizim bütün işimiz suyla. Gerek imalat, gerek temizlik her şeyimizi suya yapıyoruz" diyen Özel, "Baya sıkıntı çektik. Dışarıdan hazır su alarak işimizi hallettik. Dün 6-7 damacana su aldım. Bir ayda ödediğim su faturası kadar bir günde su parası verdim" diye konuştu.

"ELEKTRİKSİZ OLUR AMA SUSUZ OLMAZ"Ekmek fırını işleten Cüneyt Kutas ise "İster istemez zorlandık. Normal su yerine hazır su kullandık. Şu an az az akıyor idare ediyoruz, hiç olmamasından iyidir. Elektriksiz olur ama susuz olmaz. Su olmayınca hamuru da yoğuramadık, hazır su kullandık" diye konuştu.Vatandaşlardan Gönül Özdemir de su olmadığı için ev işlerini ve yemek yapamadığını belirterek, "Çok zorlandık. Mesaj gelir gelmez sular kesildi. Tedbir alamadık. Evde çocuk olunca da çok zorladı bizi. Yemek yapamadım. Mecburen dışarıdan yemek söyledik" diye konuştu. Börek satışı yapan bir esnaf ise, "Dün herkes börek aldı. Kimse evde bir şey yapmadı erken bitti bütün böreklerim" dedi.

SU SATIŞLARINDA ARTIŞ YAŞANDIUzun süren su kesintileri nedeniyle marketlerde ve sucularda talep artışı meydana geldi. Su satışı yapan bir esnaf  "Sadece dün 180 defa aradılar su istemek için. Özellikle bakkallara çok satış yaptık. Hepsi stok yapmak için su aldı. Çok yoğunlaştık, dün siparişleri yetiştiremedik" diye konuştu. Bakkal sahibi Mehmet Gök de "Dün çok güzel satış yaptık. Çok su sattık. Herkes evinde bulaşık için yemek için kullanmaya su aldı" şeklinde konuştu.

İSKİ: BÖLGEDE BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ YAŞANMAKTAİSKİ'den alınan bilgilere göre 15 Aralık saat 18.00'de başlayan su kesintisi 16 Aralık saat 15.00'e kadar devam etti. Saat 15.00'ten sonra şebekeye verilen sular ise düşük basınçta verildiği için yer yer bazı mahallelerdeki su sıkıntısı devam etti. İSKİ'den alınan bilgilere göre bugün saat 11.45-20.00 arası su kesintisi yaşanacağı belirtildi. İSKİ'nin sosyal medyada yapılan açıklamada ise "Bölgede basınç düşüklüğü sebebiyle su kesintisi yaşanmaktadır" denildi.


Bağcılar'da saatlerdir süren su kesintisine tepki
Bağcılar'da saatlerdir süren su kesintisine tepki
Bağcılar'da saatlerdir süren su kesintisine tepki
Bağcılar'da saatlerdir süren su kesintisine tepki
Bağcılar'da saatlerdir süren su kesintisine tepki
Bağcılar'da saatlerdir süren su kesintisine tepki
Bağcılar'da saatlerdir süren su kesintisine tepki
Bağcılar'da saatlerdir süren su kesintisine tepki
Bağcılar'da saatlerdir süren su kesintisine tepki

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bağcılar'da saatlerdir süren su kesintisine tepki - Son Dakika


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