Son Dakika Haberleri: Bağcılar'da silahlı kavga: 4 yaralı
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Bağcılar'da silahlı kavga: 4 yaralı

11 dakika önce

Bağcılar'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Bağcılar'da silahlı kavga: 4 yaralı, System.String[]
Bağcılar'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.
Fatih Mahallesi 1822 Sokak'ta aralarında husumet bulunan 2 grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iki taraftan 4 kişi silahla yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 06:26 Kaynak: AA
Fatih Mahallesi, Bağcılar, Güncel
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