İstanbul'un göbeğinde kurşun yağdırdılar

18.12.2025 23:19
İstanbul Bağcılar'da kimliği belirsiz kişiler tarafından bir tekstil üretim iş yerine silahlı saldırı düzenlendi. Olayda yaralanan olmadı. Polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

İstanbul Bağcılar'da tekstil üretimi yapan iş yerine kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildi. Olayda yaralanan kimsenin olmadığı öğrenildi.

Olay, saat 21.30 sıralarında Göztepe Mahallesi 2282. Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, 4 katlı binanın giriş katında bulunan tekstil üretimi yapan iş yerine otomobille gelen kimliği belirsiz şüpheliler iş yerine silahlı saldırı gerçekleştirdi.

İŞ YERİNE KURŞUN YAĞDIRDILAR

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde olayda yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından saldırının meydana geldiği iş yeri sahipleri ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

KAÇAN ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Öte yandan polis ekipleri, silahlı saldırının ardından otomobille kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Hakim ATMACA Hakim ATMACA:
    Devlet bu kadar acizmi ki milletin huzurunu ve malına çökmeye çalışan bu çapulculara bi dur demiyo yazık günah değilmi 5 0 Yanıtla
  • Okanmorkoc Okanmorkoc:
    iatambulun göbeği? 3 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
