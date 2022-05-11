Bağcılar'daki cinayet davasında dinlenen tanık: Arkasından gitti 3-4 el daha ateş etti - Son Dakika
Üye Girişi

Bağcılar'daki cinayet davasında dinlenen tanık: Arkasından gitti 3-4 el daha ateş etti

11.05.2022 11:41
Bağcılar'daki cinayet davasında dinlenen tanık: Arkasından gitti 3-4 el daha ateş etti

BAĞCILAR'da 10 Haziran'da Okan Alkan'ı(27) öldürdükten sonra, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan Mahir Kılınç'ın (23) yargılandığı davada tanıklar dinlendi.

BAĞCILAR'da 10 Haziran'da Okan Alkan'ı(27) öldürdükten sonra, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan Mahir Kılınç'ın (23) yargılandığı davada tanıklar dinlendi. Tanık Muzaffer Kaya, "Okan silahı görür görmez kaçmaya çalıştı. Okan'ın arkasından iki el ateş etti. Okan sendeledi, arkasından gitti ve 3-4 el daha ateş ettiğini duydum" dedi.

Olay, 10 Haziran'da Bağcılar Göztepe Mahallesi'nde meydana geldi. Mahir Kılınç ve yanında bulunan dört arkadaşı bir otomobil içinde olay yerine geldi. Okan Alkan ile burada buluştuktan sonra aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın sonunda Mahir Kılınç, Okan Alkan'ı tabancayla 5 el ateş ederek yaraladı. Mahir Kılınç ve beraberindeki arkadaşları aynı araçla kaçarken yaralı Okan Alkan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Cinayet şüphelisi Mahir Kılınç 15 Haziran günü Edirne Uzunköprü İlçesi'nde yasadışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı.

"OKAN'IN ARKASINDAN İKİ EL ATEŞ ETTİ"

Bakırköy 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Mahir Kılınç hastalığı nedeniyle katılmadı. Duruşmada Okan Alkan'ın ailesi ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada tanık olarak dinlenen Muzaffer Kaya ifadesinde cinayeti evinin balkonundan gördüğünü ifade ederek, "Gece geç saatlerde bir araba geldi. Arabadan inen kişi benim komşum olan maktul Okan ile buluştu. Aralarında kısa bir konuşma oldu. Sonra arabadan inen kişi belinden bir silah çıkardı. Okan silahı görür görmez kaçmaya çalıştı. Okan'ın arkasından iki el ateş etti. Okan sendeledi. Silahını çeken kişi peşinden gitti. 3-4 el daha ateş ettiğini duydum. Sonra aracına binip olay yerinden uzaklaştı" dedi.

"OKAN TEHDİT EDİLDİĞİNİ SÖYLEDİ"Duruşmada tanık olarak dinlenen Okan Alkan'ın arkadaşı Baran Suyu, "Olay günü Kadiray isimli arkadaşımın evine Okan ile birlikte gitmiştik. Saat 21.00-22.00 sıralarında mahalleye döndük. Dönüş yolunda Okan birisini aradı. Telefon açılmayınca mesajlaşmaya başladılar. Ben araç kullanıyordum, mesajları görmedim. Ancak Okan tehdit edildiğini söyledi. Kimin neyle tehdit ettiğine ilişkin bir şey söylemedi. Mahalleye geldiğimizde de kuaför Burak, Mahir'in Okan'ı aradığını ve yakaladığı yerde vuracağını söyledi. Bunun üzerine bir süre Mahir'i aradık, bulamadık. Daha sonra 23.30 civarında Okan'ı evine bıraktık ve otogara gittim. Sonra da Okan'ın vurulduğunu öğrendim" diye konuştu.Mahkeme sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için erteledi.

İDDİANAME

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanık Mahir Kılınç'ın maktul Okan Alkan ile arsada buluştuğu, aralarında tartışma yaşandığı, sanığın 5 el ateş ederek maktulü öldürdüğü anlatılıyor. Sanık Mahir Kılınç hakkında 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis ile 'Ruhsatsız silah bulundurma veya kullanma' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep ediliyor. 


YORUMLAR
500
Karadeniz'in İskorpiti Fiyatıyla Çarpıyor Karadeniz'in İskorpiti Fiyatıyla Çarpıyor Yunanistan'a kaçamadan yakalanan 8 FETÖ şüphelisinden 4'ü tutuklandı Yunanistan'a kaçamadan yakalanan 8 FETÖ şüphelisinden 4'ü tutuklandı Anka Yumurta, Yunanistan'a 600 bin yumurta gönderdi Anka Yumurta, Yunanistan'a 600 bin yumurta gönderdi

Yunanistan, Okan Alkan, Bağcılar, Haziran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bağcılar'daki cinayet davasında dinlenen tanık: Arkasından gitti 3-4 el daha ateş etti - Son Dakika


Son Dakika
17:38 Gezginlerin ilk tercihi! Ejder Turizm, gidilmeyen rotaların adresi olmaya devam ediyor!
17:37 Özdağ, ortaya atılan kaset iddiası hakkında çok sert konuştu: Ben bekarım. Sayın Akşener'e Netflix'i öneriyorum
17:35 Rusya'nın enerji şirketi Gazprom Sözcüsü: Ukrayna, Avrupa'ya doğalgaz transferi için sadece bir giriş bıraktı
17:26 Manchester City'nin başarılı futbolcusu İlkay Gündoğan, Galatasaray-Fenerbahçe derbisi hakkında konuştu
17:24 Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Devam eden Pençe Kilit Operasyonu'nda 3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi
17:05 Beşiktaş'ta dengeler değişiyor! Fuat Çimen, Ahmet Nur Çebi'ye rakip oldu
16:55 İlyas Salman'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması: Nagehan'ı görmek beni de üzdü ama hata kredisi tanımadık
16:55 Gezi Davası'nın hâkiminin eşi hakkında "FETÖ itirafçısı" ifadesi kullanan İsmail Saymaz hakkında terör soruşturması başlatıldı
16:48 Paraguaylı Savcı Marcelo Pecci balayında silahlı saldırı sonucu öldürüldü!
16:46 İçişleri Bakanlığı, Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulundu! Sığınmacılara yönelik sözleri sebep gösterildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2022 17:56:00. #1.13#
SON DAKİKA: Bağcılar'daki cinayet davasında dinlenen tanık: Arkasından gitti 3-4 el daha ateş etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement