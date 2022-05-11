Bağcılar'daki cinayet davasında dinlenen tanık: Arkasından gitti 3-4 el daha ateş etti - Son Dakika

BAĞCILAR'da 10 Haziran'da Okan Alkan'ı(27) öldürdükten sonra, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan Mahir Kılınç'ın (23) yargılandığı davada tanıklar dinlendi. Tanık Muzaffer Kaya, "Okan silahı görür görmez kaçmaya çalıştı. Okan'ın arkasından iki el ateş etti. Okan sendeledi, arkasından gitti ve 3-4 el daha ateş ettiğini duydum" dedi.

Olay, 10 Haziran'da Bağcılar Göztepe Mahallesi'nde meydana geldi. Mahir Kılınç ve yanında bulunan dört arkadaşı bir otomobil içinde olay yerine geldi. Okan Alkan ile burada buluştuktan sonra aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın sonunda Mahir Kılınç, Okan Alkan'ı tabancayla 5 el ateş ederek yaraladı. Mahir Kılınç ve beraberindeki arkadaşları aynı araçla kaçarken yaralı Okan Alkan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Cinayet şüphelisi Mahir Kılınç 15 Haziran günü Edirne Uzunköprü İlçesi'nde yasadışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı.

"OKAN'IN ARKASINDAN İKİ EL ATEŞ ETTİ"

Bakırköy 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Mahir Kılınç hastalığı nedeniyle katılmadı. Duruşmada Okan Alkan'ın ailesi ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada tanık olarak dinlenen Muzaffer Kaya ifadesinde cinayeti evinin balkonundan gördüğünü ifade ederek, "Gece geç saatlerde bir araba geldi. Arabadan inen kişi benim komşum olan maktul Okan ile buluştu. Aralarında kısa bir konuşma oldu. Sonra arabadan inen kişi belinden bir silah çıkardı. Okan silahı görür görmez kaçmaya çalıştı. Okan'ın arkasından iki el ateş etti. Okan sendeledi. Silahını çeken kişi peşinden gitti. 3-4 el daha ateş ettiğini duydum. Sonra aracına binip olay yerinden uzaklaştı" dedi.

"OKAN TEHDİT EDİLDİĞİNİ SÖYLEDİ"Duruşmada tanık olarak dinlenen Okan Alkan'ın arkadaşı Baran Suyu, "Olay günü Kadiray isimli arkadaşımın evine Okan ile birlikte gitmiştik. Saat 21.00-22.00 sıralarında mahalleye döndük. Dönüş yolunda Okan birisini aradı. Telefon açılmayınca mesajlaşmaya başladılar. Ben araç kullanıyordum, mesajları görmedim. Ancak Okan tehdit edildiğini söyledi. Kimin neyle tehdit ettiğine ilişkin bir şey söylemedi. Mahalleye geldiğimizde de kuaför Burak, Mahir'in Okan'ı aradığını ve yakaladığı yerde vuracağını söyledi. Bunun üzerine bir süre Mahir'i aradık, bulamadık. Daha sonra 23.30 civarında Okan'ı evine bıraktık ve otogara gittim. Sonra da Okan'ın vurulduğunu öğrendim" diye konuştu.Mahkeme sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için erteledi.

İDDİANAME

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanık Mahir Kılınç'ın maktul Okan Alkan ile arsada buluştuğu, aralarında tartışma yaşandığı, sanığın 5 el ateş ederek maktulü öldürdüğü anlatılıyor. Sanık Mahir Kılınç hakkında 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis ile 'Ruhsatsız silah bulundurma veya kullanma' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep ediliyor.