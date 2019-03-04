Son Dakika Haberleri: Bağdat Barosu'nda Avukatlar Birbirine Girdi

Bağdat Barosu'nda Avukatlar Birbirine Girdi

19 dakika önce

Irak'ın başkenti Bağdat'ta avukatlar birbirine girdi.

Bağdat Barosu'nda Avukatlar Birbirine Girdi, System.String[]
Irak'ın başkenti Bağdat'ta avukatlar birbirine girdi. Meydana gelen kavgada 10 avukatın yaralandığı bildirildi.

Irak güvenlik kaynaklarına göre, Bağdat Barosu başkanlık seçimlerinde adaylıkları Baas Partisi üyeleri oldukları gerekçesiyle iptal edilen avukatlar, baro başkanı ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğünü belirten kaynak, avukatlar arasında çıkan kavgada 10 avukatın yaralandığını söyledi. Kavgada ateş açıldığı haberlerinin asılsız olduğunu belirten kaynak, "Baroya giren bütün avukatlar güvenlik görevlileri tarafından arandığı için hiçbir avukatın bina içerisine silah sokmasına izin verilmedi. Yumruk ve tekmelerin atıldığı kavgada 10 avukat yaralandı" şeklinde konuştu. - ERBİL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 12:59 Kaynak: İHA

Irak, Bağdat, 3. Sayfa
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