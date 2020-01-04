Bağdat'ın kuzeyinde Haşdi Şabi komutanlarını taşıyan bir konvoya daha hava saldırısı düzenlenerek,... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bağdat'ın kuzeyinde Haşdi Şabi komutanlarını taşıyan bir konvoya daha hava saldırısı düzenlenerek,... - Son Dakika

Bağdat'ın kuzeyinde Haşdi Şabi komutanlarını taşıyan bir konvoya daha hava saldırısı düzenlenerek,...

6 saat önce

Bağdat'ın kuzeyinde Haşdi Şabi komutanlarını taşıyan bir konvoya daha hava saldırısı düzenlenerek, araçlarda bulunan 6 kişinin öldürüldüğü bildirildi.

Bağdat'ın kuzeyinde Haşdi Şabi komutanlarını taşıyan bir konvoya daha hava saldırısı düzenlenerek,..., System.String[]

Bağdat'ın kuzeyinde Haşdi Şabi komutanlarını taşıyan bir konvoya daha hava saldırısı düzenlenerek, araçlarda bulunan 6 kişinin öldürüldüğü bildirildi.

Haşdi Şabi, Bağdat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 03:08 Kaynak: AA
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Son Dakika

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