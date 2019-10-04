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Bağdat'ta göstericilere müdahale: 1 ölü, onlarca yaralı

22 dakika önce

Irak'ın başkenti Bağdat'ta, güvenlik güçlerinin hükümeti protesto eden göstericilere müdahalesi sonucu 1 kişinin öldüğü onlarca kişinin yaralandığı bildirildi.

Bağdat'ta göstericilere müdahale: 1 ölü, onlarca yaralı, System.String[]

Irak'ın başkenti Bağdat'ta, güvenlik güçlerinin hükümeti protesto eden göstericilere müdahalesi sonucu 1 kişinin öldüğü onlarca kişinin yaralandığı bildirildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Bağdat'ta güvenlik güçlerinin göstericilere yönelik sert müdahalesi sürüyor. Gerçek mermilerin kullanıldığı müdahale sonucu başından yaralanan 1 kişi hayatını kaybetti, onlarca gösterici yaralandı.

Bağdat'taki El-Kindi Hastanesi kaynaklarından alınan bilgiye göre hastaneye 40'ın üzerinde yaralı getirildi. Hastaneye getirilen birçok kişinin başlarından yaralandığı kaydedildi.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta öğleden sonra başlayan gösteriler giderek yayılıyor. Güvenlik güçleri, göstericilerin Tahrir Meydanı'na erişmesine izin vermiyor.

Bağdat, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 06:10 Kaynak: AA
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