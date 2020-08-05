Bağdat'taki Yeşil Bölge'ye roketli saldırı - Son Dakika

Bağdat'taki Yeşil Bölge'ye roketli saldırı

Irak'ın başkenti Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği binasının yer aldığı Yeşil Bölge'ye roketli saldırı düzenlendiği, saldırının hava savunma sistemi tarafından önlendiği bildirildi.

Irak'ın başkenti Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği binasının yer aldığı Yeşil Bölge'ye roketli saldırı düzenlendiği, saldırının hava savunma sistemi tarafından önlendiği bildirildi. Iraklı güvenlik kaynakları, başkent Bağdat'taki korunaklı ABD Bağdat Büyükelçiliği binası, yabancı misyonlar ve hükümet konaklarının bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge'ye bir adet katyuşa roketinin düştüğünü belirterek, saldırının hava savunma sistemi tarafından önlendiği kaydetti. Günün ilk saatlerinde düzenlenen saldırı sonrası ABD Büyükelçilik binasından siren seslerin yükselirken, Yeşil Bölge civarındaki evlerde panik yaşandı. Öte yandan, ülkenin güneyindeki Nasriye kentini Basra'ya bağlayan yolda ABD askerleri için lojistik destek taşıyan tırın geçişi sırasında yol kenarına yerleştirilmiş mayın patladı. Iraklı tır şoförü saldırıdan kurtulurken saldırıyı kimse üstlenmedi. - ERBİL

Haber Yayın Tarihi: 05.08.2020 09:06

Kaynak: İHA

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