Kars Valisi Türker
Öksüz başkanlığında "Bağımlılıkla Mücadele" toplantısı gerçekleştirildi.
Gazi toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta
, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, İl Jandarma
Komutanı Albay Osman Kılıç
, Sarıkamış
Kaymakamı Yusuf İzzet Karaman
, Kağızman
Kaymakamı Ercan Öter katıldı.
Vali Öksüz, burada yaptığı konuşmada, gençleri, çocukları zehirleyen uyuşturucunun toplumun istikbalini etkilememesi için herkesin tedbir alması gerektiğini söyledi.
Uyuşturucu madde konusunda herkesin sorumluluk alması gerektiğini ifade eden Öksüz, "Uyuşturucuyla mücadele huzurumuzun, güvenliğimizin ülke olarak sağlanmasında da en önemli alanlardan birisi. Gençlerimizi zehirleyen bir alandan bahsediyoruz, hem de terör örgütlerine finansman ve kaynak sağlayan bir alandan bahsediyoruz. Terör örgütleri artık uyuşturucu maddeden elde ettikleri gelirle besleniyor." dedi.
Öksüz, Kars'ta 2018 yılında uyuşturucu satan ve kullanan 295 kişi hakkında adli işlem yapıldığını anımsatarak, bunlardan 37 kişinin tutuklandığını söyledi.