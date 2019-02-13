Son Dakika Haberleri: Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı

Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı

7 saat önce

Kars Valisi Türker Öksüz başkanlığında "Bağımlılıkla Mücadele" toplantısı gerçekleştirildi.

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Kars Valisi Türker Öksüz başkanlığında "Bağımlılıkla Mücadele" toplantısı gerçekleştirildi.

Gazi toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç, Sarıkamış Kaymakamı Yusuf İzzet Karaman, Kağızman Kaymakamı Ercan Öter katıldı.

Vali Öksüz, burada yaptığı konuşmada, gençleri, çocukları zehirleyen uyuşturucunun toplumun istikbalini etkilememesi için herkesin tedbir alması gerektiğini söyledi.

Uyuşturucu madde konusunda herkesin sorumluluk alması gerektiğini ifade eden Öksüz, "Uyuşturucuyla mücadele huzurumuzun, güvenliğimizin ülke olarak sağlanmasında da en önemli alanlardan birisi. Gençlerimizi zehirleyen bir alandan bahsediyoruz, hem de terör örgütlerine finansman ve kaynak sağlayan bir alandan bahsediyoruz. Terör örgütleri artık uyuşturucu maddeden elde ettikleri gelirle besleniyor." dedi.

Öksüz, Kars'ta 2018 yılında uyuşturucu satan ve kullanan 295 kişi hakkında adli işlem yapıldığını anımsatarak, bunlardan 37 kişinin tutuklandığını söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 05:30 Kaynak: AA

Muammer Türker, Kars, Güncel
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