Bağımlılıkla mücadelede atılacak adımlar masaya yatırıldı - Son Dakika

Bağımlılıkla mücadelede atılacak adımlar masaya yatırıldı

16.02.2021 21:41
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İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, başkanlığında bağımlılıkla mücadele kapsamında hazırlanan projelerin görüşüldüğü toplantı gerçekleştirildi.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, başkanlığında bağımlılıkla mücadele kapsamında hazırlanan projelerin görüşüldüğü toplantı gerçekleştirildi.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Uyuşturucu ve Bağımlılıkla Mücadele Derneği'ne bağlı Bağımlılık Rehabilitasyon Merkezinde, uyuşturucu ile mücadele kapsamında hazırlanan projelerin görüşüldüğü toplantıya katıldı. Toplantıda bağımlılıkla mücadele konusunda kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütlerinin işbirliği ve yapılması gerekenler, atılacak adımlar masaya yatırıldı.

Derneğin yürüttüğü Bağımlılıkla Mücadelede Sosyal Girişimcilik İyi Uygulama Örneği olan "Ünlü Mamuller Projesi" hakkında bilgi alan Valimiz Köşger, sivil toplum kuruluşlarının bu mücadeledeki önemli bir unsur olduğunu kaydetti. İzmir'in bağımlılıkla mücadelede riskli illerin başında olduğunu bu fotoğrafı düzeltmek için her bir kurumun ve kuruluşun cansiperane çalıştığını söyleyen Vali Köşger, bu mücadelede esas meselenin çocuklarımızın bu illete merak etmelerini ve ilgi duymalarını engellemek olduğunun altını çizdi. Vali Köşger, "Devletimiz tüm kurumlarıyla bağımlılığa karşı mücadele ediyor fakat bu işe merak ve talep bitmedikçe bu süreç sekteye uğruyor" dedi.

Bağımlılıktan kurtulan kişiye karşı toplumdaki dışlayıcı tutumun bireyin normale dönmesine müsaade etmediğine değinen Vali Köşger, bu noktada çok hassas davranılması gerekildiği ve tedavi edilenlerin topluma kazandırılması noktasındaki süreçlerin işletilmesi gerektiğini belirtti. Vali Köşger, "İş noktasında bu vatandaşlarımızın helal yoldan kazancını sağlayacak imkanları sağlayacağız" dedi.

"Çocuklarımızın ruhlarındaki boşluğu dolduracak, öncesinde ve sonrasında faaliyetleri yürütecek ekiplere ihtiyaç var"

Bağımlılıkla mücadele noktasında bu işe gönül koymuş, çocuklarımızın ruhlarındaki boşluğu dolduracak ve sonrasındaki faaliyetleri yürütecek ekiplere ihtiyaç olduğunu söyleyen Vali Köşger, "Çalışan arkadaşlarımız gönlünü işin içine katarak amatör bir ruhla gönüllü olarak çocuklarımızın ruhlarındaki boşluğu dolduracak öncesinde ve sonrasında faaliyetleri yürütecek ekiplere ihtiyaç var" dedi.

Bağımlılıkla mücadelede sivil toplum kuruluşlarının önemini dile getiren Vali Köşger, ekiplerinin güçlendirilmesi ve ortak bir ruhla çalışmalarının sürdürmelerini, sivil toplumla yapılmayan mücadelenin eksik kalacağını kaydetti. Vali Köşger, "Biz burada bir kişi bile kurtarırsak önemlidir. Bir evladımız bağımlı olduğunda kendisini bitirmiyor, ailesini, çevresini, geleceğimizi ve istikbalimizi bitiriyor" diye konuştu.

Proje kapsamında Valilik himayesinde, İzmir Kalkınma desteğiyle "Ünlü Mamuller" markası altında üretimi yapılacak, buradan elde edilecek gelirler de hem bağımlılıkla mücadelenin, hem de kurulan sosyal girişimin sürdürülebilirliği için kullanılacak. - İZMİR

Bağımlılıkla mücadelede atılacak adımlar masaya yatırıldı
Bağımlılıkla mücadelede atılacak adımlar masaya yatırıldı
Bağımlılıkla mücadelede atılacak adımlar masaya yatırıldı

Yavuz Selim Köşger, Rehabilitasyon, Uyuşturucu, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bağımlılıkla mücadelede atılacak adımlar masaya yatırıldı - Son Dakika


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