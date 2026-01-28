Bağımlılıktan Kurtulanlar Yardım Eli Uzatıyor

Konya'da, Bağımsız Yaşam Derneğinin (BAYDER) bağımlılıkla mücadele eğitimleriyle uyuşturucudan kurtulan iki arkadaş, kendileri gibi zor süreçlerden geçenlere yardımcı olmak için gönüllü hizmet veriyor.

F.B.A. yaklaşık 13 yıllık, M.Ş. ise 10 yıllık uyuşturucu bağımlılığından BAYDER sayesinde kurtuldu. Dernek çatısı altında çalışmalara gönüllü katkı veren ikili, bağımlılıkla mücadele edenlere destek oluyor.

Ankara'dan Konya'ya gelerek dernekte 90 gün boyunca aldığı eğitimlerle bağımlılıktan kurtulan 28 yaşındaki F.B.A, AA muhabirine, ilk başlarda hiç umudu olmasa da derneğe başvurduğunu söyledi.

Uyuşturucu bağımlılığının, kişiliğini, kimliğini, duygularını, ailesini ve maneviyatını elinden aldığını vurgulayan F.B.A, "Buraya gelirken kaybettiğimiz o kadar çok şey vardı ki, artık kazanacağımız bir şey yok olarak görüyorduk. Burada kazandıklarımızın, kaybettiklerimizin önüne geçebileceğini gördüm." dedi.

Aldığı eğitimlerin ardından bağımlılıktan kurtulduğunu, ardından kendisiyle aynı süreçleri yaşayanlara yardım etmeye başladığını anlatan F.B.A, şöyle konuştu:

"Kendimizden örneklerle buradaki arkadaşlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Maddeyi gerçekten bırakmak isteyenler burada başarılı oluyor. Kaybettiğimiz şeylere değil de kazanacağımız şeylere bakarsak buradan çok güzel verim alınıyor. Bağımlılıktan kurtulanlar bizi çok sevindiriyor. Sadece kendisinin değil, annesinin, babasının, eşinin, çocuğunun da duasını alıyorsunuz."

"Uyuşturucu benliğimizi aldı"

İstanbul'da arkadaş ortamında alıştığı uyuşturucudan kurtulan 26 yaşındaki M.Ş. ise madde bağımlılığının psikolojik bir hastalık olduğunu söyledi.

Dernekteki herkesin menfaat beklemeden birbirine destek olduğunu belirten M.Ş, şunları kaydetti:

"Ailemize çok çektirdik. Uyuşturucu benliğimizi aldı. Allah bize burayı nasip etti. Burada yaklaşık 60 gün kaldıktan sonra bir kez ev iznine ailemin yanına gittim. Hayatım boyunca annemden hiç duymadığım, 'Seninle gurur duyuyorum oğlum.' demesi beni çok gururlandırdı. Eğitimcimizin çoğu, bağımlılıktan kurtulan ve bizleri çok iyi anlayabilen insanlar. İnsanlara dokunmak, onların ailelerinin mutlu olmasına vesile olmak istiyorum."

"Birlikte iyileşiyoruz"

Derneğin Konya Şube Müdürü Mehmet Yalçın da bağımlılıktan kurtulup mezun olanlarla irtibatı hiç koparmadıklarını dile getirdi.

Derneğin tamamen gönüllü bağışçılar ve eğitimcilerle faaliyetlerini yürüttüğünü anlatan Yalçın, "Başarı oranımız da yüzde 70'in üzerinde. Bu başarının sırrı da onlara sahip çıkmak. Dernekten yaklaşık 160 mezunumuz var. Bunlardan yüzde 70'i maddeden ve diğer bağımlılıklardan uzak şekilde hayatlarına devam ediyor. Birlikte iyileşiyoruz." ifadelerini kullandı.