Hüseyin Baş: "Karın Tokluğuna Sömürülüyoruz, Din İman Diyorlar" - Son Dakika
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Hüseyin Baş: "Karın Tokluğuna Sömürülüyoruz, Din İman Diyorlar"

13.09.2022 16:11

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, “Neymiş, bunlar Müslüman, ‘Bunlar bizim dinimizi koruyor, kolluyor. O yüzden bunlara oy vermemiz lazım. Ne olursa olsun açlık geçicidir' diyorlar. Açlığın sonu ölüm, ne geçicisi? Karın tokluğuna sömürülüyoruz, din iman diyorlar” dedi.

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, "Neymiş, bunlar Müslüman, 'Bunlar bizim dinimizi koruyor, kolluyor. O yüzden bunlara oy vermemiz lazım. Ne olursa olsun açlık geçicidir' diyorlar. Açlığın sonu ölüm, ne geçicisi? Karın tokluğuna sömürülüyoruz, din iman diyorlar" dedi.

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, sosyal medya hesabından eski konuşmalarından kesitlerin yer aldığı video paylaştı. "Karın tokluğuna sömürülüyoruz, din iman diyorlar" notuyla yaptığı paylaşımda, şunları söyledi:

"Neymiş, bunlar Müslüman, 'Bunlar bizim dinimizi koruyor, kolluyor. O yüzden bunlara oy vermemiz lazım. Ne olursa olsun açlık geçicidir' diyorlar. Açlığın sonu ölüm, ne geçicisi? Karın tokluğuna sömürülüyoruz, din iman diyorlar.

"AÇIN İMANI MI OLUR?"

Açın imanı mı olur? Din diyorsun. Ben sana söyleyeyim. Türk Gıda Kodeksinde domuz etini kasaplık et haline getiren bu hükümet. Din dersi kitaplarından ABD-Avrupa rahatsız olduğu için 'Kelime-i Tevhid'den Lailahe illallah yeterlidir, Muhammederresulullah'ı çıkaralım' diyen bu hükümet. Din dersi kitaplarından Avrupa-ABD rahatsız olduğu için 'Allah katında tek din İslam'dır' ayetini çıkaran bu hükümet. Bismillah diyerek kilise açan kim, bu hükümet. Büyük büyük Kuran kurslarını yıkıp kiliseler açan bu hükümet. Camileri kiliseye çeviren bu hükümet. Dinimizde yasak olmasına rağmen Peygamber efendimizin minyatür resmini din dersi kitaplarına basan bu hükümet. Bunlar Müslüman, biz Müslüman olamadık."

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Kaynak: ANKA

Türkiye Partisi, Hüseyin Baş, Hükümet, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hüseyin Baş: 'Karın Tokluğuna Sömürülüyoruz, Din İman Diyorlar' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hüseyin Baş: "Karın Tokluğuna Sömürülüyoruz, Din İman Diyorlar" - Son Dakika
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