Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı

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(ANKARA) - Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, "Milletimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyor, gerçek anlamda bayram gibi kutlanan 1 Mayıs'lara kavuşmayı temenni ediyorum" dedi.

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü yayımladığı bir mesajla kutladı. Baş, mesajında şunları kaydetti:

"1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun. Her alanda büyük bir yozlaşmaya imza atan iktidar, 1 Mayıs'ı da işçilerin çalıştığı, memurların tatil yaptığı bir bayrama dönüştürdü. İşçi bayramının kutlandığı şu günde asıl olarak işçinin ve emeklinin getirildiği duruma dikkati çekmek gerekmektedir. Ülkemizde çalışanların yarısından fazlası artık normal ücret haline gelen asgari ücrete mahkum edilmiştir. Asgari ücret ise açlık sınırında maaş anlamına gelmektedir. İşçi sınıfı AKP iktidarında hak kaybı açısından darbe üstüne darbe yemiştir. Enflasyon karşısında ezilen işçiler, emeklilik hakları bakımından büyük bir kayıp içerisindedirler. Emeklilikte maaş bağlama hesaplaması, kök aylık gibi düzenlemeler emeklilerin bugün 10 bin liraya mahkum olmasına neden olmuştur. Yaş sınırı uygulaması nedeniyle 1 gün ile 17 yıl geç emekli olmak zorunda olacak milyonlarca insanı da unutmamak gerekmektedir. Sadece işçiler değil, toplumun her kesimi büyük bir hak kaybı içerisindedir. Ülkemizin zengin yeraltı kaynakları yabancılara hunharca peşkeş çekilirken bu ülkenin insanları açlık sınırının altında bir ücretle geçinmek zorunda bırakılmıştır. 2002 yılından bu yana Türkiye'yi yöneten iktidarın vatandaşı getirdiği nokta ne yazık ki budur. Süslü sloganlar işçinin hakkını elinden almış, onları açlığa mahkum etmiştir."

Hüseyin Baş, "Türkiye'yi adı konmasa da yeniden IMF'ye teslim etmiş olan iktidarın işçilere vereceği hiçbir şeyin olmadığını, işçilerin haklarını alacakları yegane iktidarın partileri olacağını" ifade etti. Baş, "Bu vesile ile milletimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyor, gerçek anlamda bayram gibi kutlanan 1 Mayıs'lara kavuşmayı temenni ediyorum" dedi.