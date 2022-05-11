Bağış, Türkiye-Çekya arasında "5 milyar dolarlık ikili ticaret hacmine" ulaşıldığını söyledi - Son Dakika
Üye Girişi

Bağış, Türkiye-Çekya arasında "5 milyar dolarlık ikili ticaret hacmine" ulaşıldığını söyledi

11.05.2022 23:49
Bağış, Türkiye-Çekya arasında "5 milyar dolarlık ikili ticaret hacmine" ulaşıldığını söyledi

Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış, Çekya ve Türkiye arasında hedeflenen 5 milyar dolarlık ticaret hacminin tutturulduğunu belirterek, yeni hedeflere yöneldiklerini söyledi.

Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış, Çekya ve Türkiye arasında hedeflenen 5 milyar dolarlık ticaret hacminin tutturulduğunu belirterek, yeni hedeflere yöneldiklerini söyledi.

Bağış, Çekya'nın Polonya sınırına yakın Ostrava kentinde Dalgakıran firmasının yeni şubesinin açılışında konuştu.

İki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılmasında diğer Türk firmaları gibi Dalgakıran'ın da önemli katkılarının olduğunu ifade eden Bağış, Büyükelçi olarak Prag'a görevlendirildiğinde 3,5 milyar dolar seviyesinde olan ticaret hacminin 5 milyar dolara yükseltilmesinin hedeflendiğini hatırlattı.

Bağış, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın hedef gösterdiği 5 milyar dolarlık ikili ticaret hacmini tutturduk, yeni hedeflere doğru ilerliyoruz." dedi.

Burada Türkiye'nin yeni Fahri Konsolosluk binasının açılışına da katılan Bağış, ülkenin üçüncü büyük şehri olan Ostrava'da uzun yıllar Türkiye'nin Fahri Konsolosluk görevini yürüten Çekya'nın eski İçişleri Bakanı Martin Pecina'ya hizmetlerinden ötürü teşekkür etti.

YORUMLAR
500
Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita: 'Türkiye ile ilişkileri güçlendirmek için çalışıyoruz' Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita: 'Türkiye ile ilişkileri güçlendirmek için çalışıyoruz' Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: 'Türkiye, dünyanın en seçkin mutfak kültürüne sahip ilk üç ülkesinden biri' Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: 'Türkiye, dünyanın en seçkin mutfak kültürüne sahip ilk üç ülkesinden biri'

Togo Cumhuriyeti, Egemen Bağış, Türkiye, Prag, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bağış, Türkiye-Çekya arasında '5 milyar dolarlık ikili ticaret hacmine' ulaşıldığını söyledi - Son Dakika


Son Dakika
01:06 Hakan Çalhanoğlu karşılaşmaya damga vurdu! İtalya Kupası'nda beraberliği getiren golü attı!
00:57 Resmi Gazete'de yayınlandı! Cumhurbaşkanlığı kararı ile 9 vali görevden alındı, 20 ilin valisi değişti
00:37 Marketten adımını attı, 152 bin TL ile göz göze geldi! Parayı hiç düşünmeden sahibine teslim etti
00:34 Eski Başbakan Tansu Çiller'den Millet İttifakı'na yönelik sert sözler: Türkiye'yi tökezletirler
00:33 Rus Dışişleri Bakanı Lavrov, Avrupa'nın yüreğine su serpti: Savaş istemiyoruz
00:26 Ankara'da yabancı uyruklu bir adam tartıştığı patronunu öldürdü!
00:25 Eurocup finalinde Frutti Extra Bursaspor, Virtus Segafredo Bologna'ya yenildi
00:24 Fenerbahçe'den "12 Mayıs 2012" paylaşımı: 3 Temmuz kumpas, 4 Nisan suikast, 12 Mayıs komplodur!
23:50 Genç kız inekten süt sağdığı anları paylaştı, sosyal medya kullanıcıları yorum yağdırdı
23:41 Acun Ilıcalı'dan şaşırtan hamle! Spor Toto 1. Lig'in 19 yaşındaki yıldızını Hull City'e transfer ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2022 06:03:01. #1.12#
SON DAKİKA: Bağış, Türkiye-Çekya arasında "5 milyar dolarlık ikili ticaret hacmine" ulaşıldığını söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement