Bağış, Türkiye-Çekya arasında "5 milyar dolarlık ikili ticaret hacmine" ulaşıldığını söyledi - Son Dakika

Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış, Çekya ve Türkiye arasında hedeflenen 5 milyar dolarlık ticaret hacminin tutturulduğunu belirterek, yeni hedeflere yöneldiklerini söyledi.

Bağış, Çekya'nın Polonya sınırına yakın Ostrava kentinde Dalgakıran firmasının yeni şubesinin açılışında konuştu.

İki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılmasında diğer Türk firmaları gibi Dalgakıran'ın da önemli katkılarının olduğunu ifade eden Bağış, Büyükelçi olarak Prag'a görevlendirildiğinde 3,5 milyar dolar seviyesinde olan ticaret hacminin 5 milyar dolara yükseltilmesinin hedeflendiğini hatırlattı.

Bağış, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın hedef gösterdiği 5 milyar dolarlık ikili ticaret hacmini tutturduk, yeni hedeflere doğru ilerliyoruz." dedi.

Burada Türkiye'nin yeni Fahri Konsolosluk binasının açılışına da katılan Bağış, ülkenin üçüncü büyük şehri olan Ostrava'da uzun yıllar Türkiye'nin Fahri Konsolosluk görevini yürüten Çekya'nın eski İçişleri Bakanı Martin Pecina'ya hizmetlerinden ötürü teşekkür etti.