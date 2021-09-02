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"Bağlantı Yolunun Açılması Çevre Yolu Trafiğini Rahatlataca - Son Dakika

"Bağlantı Yolunun Açılması Çevre Yolu Trafiğini Rahatlataca

02.09.2021 15:58

Yeşilyurt'un tüm yaşam alanlarında alternatif yol güzergâhları oluşturup araç ve yaya trafiğinin rahatlaması için yatırımlarına aralıksız devam eden Yeşilyurt Belediyesi, Bostanbaşı Mahallesi ile Yüzakı Bulvarı arasındaki yolun trafiğe açılması için İmar Uygulamasını tamamladı.

Yeşilyurt'un en hareketli bölgelerinden olan Bostanbaşı ile Çilesiz Mahallelerini birbirine bağlayacak olmasından dolayı önemli bir yol güzergahı olan Bostanbaşı ile Yüzakı Bulvarı arasında ki yolun trafiğe açılması için çalışmalar yoğunlaştı.

Yeşilyurt Belediyesinin uhdesinde devam eden planlamalar ve çalışmalar hakkında bilgiler veren Yeşilyurt Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürü Mehmet Zeyrek, Malatya Büyükşehir Belediyesi, Yeşilyurt Belediyesi ve ilgili alt ve üst yapı kurumlarla ortaklaşa yürütülen çalışmalar neticesinde çevre yolu trafiğini rahatlatacak önemli bir bağlantı yolunun Malatya'ya kazandırılacağını söyledi.

Yeşilyurt Belediyesi olarak açılacak bağlantı yolunun İmar Uygulamalarını tamamladıklarını ifade eden Yeşilyurt Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürü Mehmet Zeyrek, " Yeşilyurt Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çınar'ın talimatları doğrultusunda, Bostanbaşı Mahallemiz ile Yüzakı Bulvarımız arasındaki bağlantı yolun açılmasına yönelik çalışmaları aralıksız sürdürmekteyiz. Bağlantı yolunun 1/5000 Ölçekli İmar Planı Malatya Büyükşehir Belediyemiz tarafından yapıldıktan sonra Yeşilyurt Belediyesi olarak ta 1/1000 Ölçekli İmar Planını tamamlamış durumdayız.3194 Sayılı İmar Kanunun 18.Maddesi gereğince şuyulandırmada yapılmış olup, tapuda da bu şuyulandırma tescil edilmiştir. Büyükşehir Belediyemizin Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı ile de görüşme yapılarak ağaç bedellerinin ödenmesi ve yolun açılması için de bilgi verilmiştir. Yeni açılacak yol Yakınca mahallesi ve Adıyaman yolunda başlayarak Bostanbaşı'ndan Tecde Yüzakı Bulvarı ile bileşecek olup, Mıhlıdut caddesinden Fahri Kayahan Bulvarından devam ederek Yeni Bahar caddesinden Tevfik Temelli caddesine bağlanarak çevre yolunun trafik yükü azaltılmış olacaktır. Bağlantı yolunun açılması noktasında desteklerini esirgemeyen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan'a, Yeşilyurt Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çınar'a, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcılarımıza, Büyükşehir Belediyemizin Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığımıza, alt ve üst yapı çalışmalarını yürütülen ilgili Kurum Müdürlüklerimize ve Yeşilyurt Belediyemizde ki değerli mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Bostanbaşı, Yeşilyurt, Malatya, imar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel 'Bağlantı Yolunun Açılması Çevre Yolu Trafiğini Rahatlataca - Son Dakika


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