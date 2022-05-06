Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu, esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla görüştü - Son Dakika
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Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu, esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla görüştü

06.05.2022 18:08
Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu, esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla görüştü

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, esnaf ve vatandaşlarla görüştü.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, esnaf ve vatandaşlarla görüştü.

Emek Caddesi'nde esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Beyoğlu, onlara belediyenin hizmetlerine ilişkin görüşlerini sordu.

Beyoğlu, kendisine iletilen sorunların kısa zamanda çözümü için telefonla belediyenin ilgili birimlerine talimat verdi.

"Bizi yönetenler bizi dikkate alsın, yanımızda olsun, bizi dinlesin." ifadelerini kullanan yaşlı bir vatandaş, Belediye Başkanı Beyoğlu'nun halka yakın olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Beyoğlu da, vatandaşlarla hem istişare ettiklerini hem de önemli tespitlerde bulunduklarını söyledi.

İnsanların kalplerini kazanmadıkça yapılan hizmetlerin bir anlamının olmadığını ifade eden Beyoğlu, "Bu yüzden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın deyimiyle gönül, sosyal ve hizmet belediyeciliğini bir bütün olarak görüp, bu doğrultuda hareket ediyoruz. Tevazu, samimiyet ve gayretle çalıştığınız zaman kadirşinas halk size destek veriyor." dedi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu, esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla görüştü - Son Dakika


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