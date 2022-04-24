Bağlar Belediyesi Başkanı Beyoğlu'nun ilçedeki ev ziyaretleri sürüyor - Son Dakika

Bağlar Belediyesi Hüseyin Beyoğlu, ilçede yalnız yaşayan 75 yaşındaki B.Y'yi evinde ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, hizmete yönelik çalışmaların yanında sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde ilçe halkının yanında olmaya çalışan Beyoğlu, eşi Dürdane Beyoğlu ile 5 Nisan Mahallesinde yaşamını sürdüren B.Y. ile görüştü.

B.Y'nin taleplerini dinleyen Beyoğlu, kendisine gerekli desteği vereceklerini belirtti.

Duygulu anların yaşandığı ziyarette B.Y, eşini yıllar önce kaybettiğini ifade ederek, "Çocuklarımı babasız büyüttüm. Belediye başkanı beni ziyarete geldi. Bunu beklemiyordum. Çok sevindim. Kendisine dua edeceğim. Bana destek sözü verdi ve ilk etapta yardımcı oldu. Kendisine çok teşekkür ediyorum. İyi ki böyle insanlar var." dedi.